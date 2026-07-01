Aval especial para el fichaje del Sevilla: "A Juan Iglesias le llamábamos 'sonrisitas' y ahora me recomienda jugadores"

Eduardo Valdovinos fichó a Juan Iglesias para el Logroñés, donde debutó como profesional, y descubre en ESTADIO Deportivo su lado menos conocido: su antigua posición, el motivo de su apodo, su principal virtud para destacar en el Sevilla o sus 'pinitos' como director deportivo...

Juan Iglesias, segundo fichaje confirmado por el Sevilla para la 26/27, ha dejado huella en todos los clubes en los que ha militado por su compromiso, trato y aportación sobre el terreno de juego.

Realidad que queda en evidencia al conversar con Eduardo Valdovinos, director de la cantera del UD Logroñés y responsable de que el flamante futbolista nervionense protagonizara un paso importante en su carrera. Y es que, antes de recalar en el Getafe, debutó en categoría nacional en el club riojano, donde lo reclutaron del Valladolid al terminar su ciclo juvenil al percibir algo especial en el pucelano.

El descubrimiento de Juan Iglesias y su reconversión a lateral

"Era uno de estos chicos que cuando los ves en acción te das cuenta que tiene cosas. En esos momentos era difícil, porque tampoco era ese extremo que deslumbrara en el uno contra uno, pero bueno, se le veía sobre todo lo físico, que yo creo que es un mayor fuerte. Se veía a un chaval muy poderoso, que siempre salía ganador de los duelos, razón por la que decidimos cambiarle de posición", explica a ESTADIO Deportivo Valdovinos, que recuerda que en el Valladolid ejercía en una posición distinta a la habitual actualmente y que lo reconvirtieron en el filial del Logroñés.

"En primer momento lo incorporamos como un chico que había jugado siempre de extremo, incluso de mediapunta y aquí lo reconvertimos a lateral, y la verdad que por entonces ya contaba con esa ventaja que él tiene y le hace destacar, su físico. Independientemente de que no fuera un chico muy alto o diera la sensación de ser descomunal físicamente, Juan era un jugador muy duro, muy fibrado, que soportaba y soporta muy bien los duelos. Poco a poco creciendo, haciéndose con su nueva posición, y entrenando con el primer equipo", explica Valdovinos, que recuerda que no tardó en hacerse en un sitio en la primera plantilla.

"Pronto vimos que no solamente no desentonaba en los entrenamientos, sino que era capaz de imponerse en los duelo a jugadores más veteranos, acostumbrados al fútbol profesional. Entró en esa dinámica y cuando los resultados no se daban deciden darle la oportunidad y rápido se asentó en la primera plantilla como lateral", señala el director de la cantera rojiblanca, que añade que su rendimiento no pasó desapercibido: "Al final de se segunda temporada se le presenta la opción del Getafe, que lo quiere incorporar para su filial contemplando en su contrato el salto al primer equipo y se produce el traspaso".

El lado humano de Juan Iglesias y el director deportivo que lleva dentro: "Se involucra mucho"

Sin embargo, su adiós no supuso que se olvidara del Logroñés, más bien todo lo contrario, reflejo de su carácter y la implicación con los colores de cada club que viste su camiseta. "Es cierto que en el momento que salen, con la mayoría de los jugadores pierdes contacto, pero con Juan ha sido al revés. Es un chico que siempre ha tenido mucha vinculación aquí con Logroño. Nos llamamos muchísimo a lo largo del año y muchas veces me llama y me recomienda fichajes para el club. Me llama y me dice que ha visto a un jugador sub 23 que lo está haciendo muy bien para que me fije en él".

"Suele venir de vez en cuando a Logroño a visitarnos y tenemos muy buena relación, porque. independiente de su nivel como jugador, lo mejor que tiene Juan es el nivel humano, es un chico con unos principios, unos valores importantes, es un chaval muy cariñoso y súper agradecido que genera muy buen ambiente en el vestuario y que se involucra mucho con los proyectos donde está y que ayuda una barbaridad", indica a ED Eduardo Valdovinos, que no habría dudado en recomendar su fichaje al Sevilla si le hubiesen preguntado.

El mote que le pusieron en Logroño por un motivo evidente

"Por supuesto que sí, por una sencilla razón. Cuando ves pasar a tantos jugadores, más allá de lo deportivo o de lo que aportar a nivel técnico, te quedas con esos jugadores que por su implicación y el compromiso van a sacar el equipo adelante, porque con Juan siempre se puede ir a la guerra", especifica Valdovinos, que revela que su carácter afable y que siempre luciera una sonrisa le hizo acreedor de un mote en el vestuario.

"El mayor recuerdo que tenemos nosotros de Juan es la capacidad que tuvo con poca edad de ganarse a todos los futbolistas veteranos, como por ejemplo a Antxon Muneta, ahora entrenador del Mirandés. Era un chico formalito de Valladolid, muy educado, y fue capaz de ganarse al vestuario desde esa sonrisa que tenía siempre y por la que le llamábamos 'sonrisitas'. Siempre predispuesto a generar un buen ambiente, un buen rollo dentro del vestuario", revela.

Valdovinos bendice el fichaje de Juan Iglesias por una razón de peso

Evidentemente, tras tanto elogio, es indudable que Eduardo bendice el fichaje del Sevilla desde un enfoque muy particular. "Es un chico que llevaba ya bastantes años en primera división, que es del gusto de todos los entrenadores que tiene, porque se sabe adaptar y suple las carencias con compromiso. Pocos jugadores en Primera tienen esa competitividad", afirma Valdovinos, deseoso de que Juan Iglesias triunfe en Nervión.