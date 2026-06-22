El nuevo fichaje del Sevilla saca músculo: "Preparado para lo que viene", asegura Juan Iglesias

El defensor vallisoletano sabe muy bien el reto que afronta como nervionense, de ahí que aproveche las vacaciones para relajar la mente y potenciar un físico de lo más tonificado del que no consta historial médico alguno en sus cinco años como intenso jugador del Getafe CF

En teoría, estos días de Mundial 2026 deberían haber estado cargados de noticias en un Sevilla FC que en el plano institucional se prepara para abrir un nuevo agujero en su apretadísimo cinturón y que en lo deportivo sólo cuentan como noticias de interés los anuncios de tres fichajes a coste cero: el mediocentro Jon Guridi y los defensores Juan Iglesias y Arouna Sangante. El ex del Getafe CF, que fue el segundo en ser anunciado, sabe perfectamente donde se mete y se está entrenando a conciencia para ello; tanto en lo mental como por supuesto en lo físico.

Juan Iglesias se prepara para su aventura en el Sevilla: en cuerpo y alma

"Preparado para lo que viene, Sevilla FC". Ése es el mensaje que ha lanzado este lunes el polivalente zaguero vallisoletano, quien ha usado su cuenta de Instagram para mostrar que está aprovechando al máximo sus vacaciones para ponerse aún más fuerte de lo que ya está. Así, Juan Iglesias ha compartido un vídeo y varias fotografías de uno de los agotadores entrenamientos estivales que realiza cada día y en los que muestra un físico fibroso, marcado muscularmente y plenamente tonificado.

La publicación de Juan Iglesias, sin duda, es toda una declaración de intenciones por parte de un jugador que se convirtió en uno de los ejemplos más gráficos de la competitividad extrema que caracteriza al Getafe CF de José Bordalás. Después de terminar de formarse en el filial azulón (antes pasó por las canteras del UD Logroñés y del Real Valladolid), el futbolista de 27 años ha jugado mucho y de todo.

Ha actuado como carrilero diestro o en la banda zurda, tanto en defensa de cinco como en una línea de cuatro atrás; de central, de extremo e incluso como mediocentro ocasional. No obstante, por encima de su versatilidad ha destacado siempre su excelente condición física para aguantar partidos completos a máxima intensidad y prácticamente sin contratiempos físicos o disciplinarios reseñables.

Un maquinaria física privilegiada: Juan Iglesias, el soldado incansable

El Sevilla FC ha fichado un toro que no perdona ni un día de trabajo. De hecho, como también ha mostrado en sus redes sociales, Juan Iglesias dedica estos días libres a mantener cuidada su musculatura y sus capacidades atléticas sin renunciar a tiempo de ocio de calidad para descansar la mente: se ha ido de viaje costero con su amigo David Soria y las respectivas familias.

De hecho, en esta recién terminada 25/26 ha superado los 3.200 minutos y ha jugado 37 partidos de los 38 de LaLiga más uno de los tres en Copa del Rey; mientras que en la 24/25 disputó también 37 de 38 jornadas ligueras y las cinco eliminatorias coperas de su equipo. No se perdió ninguno por lesión ni por sanción en dos años, como tampoco constan bajas por estos motivos para justificar sus suplencias o ausencias en la 23/24 (26 encuentros), en la 22/23 (35 citas) o en la 21/22 (22 partidos).

Con estos portentosos avales, Juan Iglesias confía en convertirse en la contratación más acertada que el nuevo director deportivo Juan Ignacio Navarro heredó de Antonio Cordón y quiere empezar a demostrarlo desde el primer día de una pretemporada que arrancará el próximo 6 de julio, después del preámbulo del primer fin de semana del mes con las clásicas tandas de reconocimientos médicos.