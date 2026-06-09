Ya son oficiales promoción y nombramiento: José Ignacio Navarro, nuevo director deportivo nervionense

A sus 44 años, la hasta ahora mano derecha de Antonio Cordón, asume el cargo que estaba ocupando de forma interina tras el acuerdo para la desvinculación del veterano ejecutivo de Granja de Torrehermosa, poniéndose al frente con todos los honores de la planificación de la 26/27

Se había quedado al frente de una planta noble semivacía desde que el pasado 19 de mayo se hiciera oficial el acuerdo para la desvinculación de Antonio Cordón, que firmó el verano pasado por tres temporadas como director de fútbol profesional del Sevilla FC pero que, como en su etapa al frente del Real Betis, ha visto cortada su trayectoria antes de tiempo. Las frustradas negociaciones para la venta de la mayoría accionarial al grupo inversor liderado por Sergio Ramos habían pospuesto la decisión sobre el sustituto del veterano ejecutivo de Granja de Torrehermosa, puesto que Five Eleven Capital apostaba por Marc Boixasa, aunque ya urgía un relevo para planificar la 26/27.

Así las cosas, en Nervión han apostado por la sucesión natural y dado galones desde este martes a José Ignacio Navarro, mano derecha del extremeño en los últimos años y que, a sus 44 años, asume una dirección deportiva como máximo responsable. El sevillano, que lleva unas semanas trabajando codo con codo con Luis García Plaza en materia de renovaciones, bajas y altas, ha sido nombrado con luz y taquígrafos, en principio por una temporada, y será presentado a los medios de comunicación el próximo viernes, según anuncia el club blanquirrojo en un comunicado público.

"José Ignacio Navarro (Sevilla, 1981) ha sido nombrado nuevo director deportivo del Sevilla FC. Navarro, que hasta ahora había ejercido como adjunto a la dirección de fútbol, asume el puesto tras la salida de Antonio Cordón. Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con Máster en Gestión de Entidades Deportivas y titulación UEFA PRO de fútbol (...) Regresó al club el pasado mes de junio de 2025 tras una primera etapa (como analista) en la entidad durante nueve temporadas, desde la 05/06 hasta la 13/14, momento en el que ligó buena parte de su trayectoria profesional a la del propio Cordón", reza la publicación.

Experiencia sobrada, aunque nunca como líder de un proyecto

Y sigue: "Navarro cuenta con una dilatada experiencia en la dirección deportiva del fútbol de elite. Tras salir del Sevilla FC se marchó al Villarreal CF, donde ejerció de 'scout' y responsable del departamento de Detección de Talentos durante más de tres años, en los que el equipo amarillo volvió a consolidarse en la parte alta del fútbol nacional además de participar en competiciones europeas. En 2017 inicia una nueva aventura como jefe de scouting del holding Hope Group, al que pertenecían Granada CF, Parma Calcio, Chongqing Lifan Athletic y CD Tondela, logrando, además, devolver a la elite del fútbol español con el conjunto nazarí y una histórica clasificación para la UEFA Europa League, mientras que el equipo italiano consiguió dos ascensos consecutivos para regresar a la Serie A".

"Entre 2020 y 2023 fue secretario técnico del Real Betis, etapa en la que sumó un título de la Copa del Rey. Antes de su regreso al Sevilla FC, tuvo una nueva experiencia internacional como director deportivo adjunto en el Olympiacos FC, etapa donde el club griego conquistó su primer título internacional con la UEFA Conference League de la temporada 2023/2024", termina el comunicado, que repasa su amplia trayectoria, incluyendo su paso por el eterno rival. En su caso, como sevillista confeso en casa ajena, siendo en cualquier caso un profesional también bien valorado en el Benito Villamarín.