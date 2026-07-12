El Venezia, sobre el fichaje de Akor Adams: "Las negociaciones están muy avanzadas, pero aún quedan detalles por concretar"

Sevilla FC y Venezia tienen un principio de acuerdo para el traspaso del delantero a cambio de unos 16 millones de euros en conceptos fijos más otros tantos sujetos al cumplimiento de variables. Se espera que, si no hay contratiempo, la operación se oficialice en los próximos días

Akor Adams, si nada se tuerce en las próximas horas, está por terminar su etapa como jugador del Sevilla FC después de que el club de Nervión haya alcanzado un principio de acuerdo con el Venezia para su traspaso. Una operación que se basa en el pago de unos 16 millones de euros, que se embolsará el Sevilla FC, más otros tantos millones de euros sujetos al cumplimiento de una serie de variables de mayor o menor grado de dificultad. El Venezia, a través de su director deportivo, Filippo Antonelli, ha señalado que el fichaje está a punto de cerrarse,

Filippo Antonelli da prácticamente por hecho el fichaje de Akor Adams, delantero del Sevilla FC

El director deportivo del Venezia, Filippo Antonelli, ha roto el silencio de la escuadra italiano sobre el fichaje de Akor Adams para darlo prácticamente por hecho. "Las negociaciones están muy avanzadas, pero aún quedan detalles por concretar. Al final del mercado de fichajes, les informaré de todos los detalles de cada negociación", ha manifestado en una rueda de prensa realizada en Falcade, lugar en donde hace la pretemporada el Venezia.

El Venezia contaba con una ventaja a la hora de fichar a Akor Adams. Esa no era otra que el deseo del delantero del Sevilla FC en recalar en el equipo italiano con el que rápidamente llegó un acuerdo, dejando así claro que quería salir del club sevillano.

El Venezia y el Sevilla FC han negociado en las últimas horas y tienen un principio de acuerdo para el traspaso de Akor Adams por el cual el club italiano pagará alrededor de 16 millones de euros fijos, más 4 millones de euros en variables de fácil cumplimiento y otros 3 millones de euros más que son más difíciles de conseguir. Una operación que en esos términos satisfacen las exigencias del Sevilla FC que necesita recaudar mucho dinero para poder inscribir a los fichajes que ha realizado durante este verano (Vlachodimos, Sangante, Juan Iglesias y Guridi).

De este modo, el Sevilla FC está a punto de perder a su delantero centro el cual la temporada pasada marcó 10 goles y dio 3 asistencias en 32 partidos de LaLiga que disputó, siendo el nigeriano clave para lograr la permanencia en Primera división.

La ambición deportiva del Venezia, uno de los factores por los que se va Akor Adams

Uno de los factores por los que Akor Adams ha querido cambiar el Sevilla FC por el Venezia es por la ambición deportiva del equipo italiano.

A pesar de ser un recién ascendido a la Serie A, el Venezia ha señalado que desean conformar una plantilla muy fuerte para establecerse en la élite del fútbol italiano tal y como ha explicado el director deportivo Filippo Antonelli. "Mi deseo es darle al entrenador un equipo completo lo antes posible. Estamos incorporando jugadores antes de deshacernos de otros que se marcharán. Puede que nos falte un segundo portero, un defensa central, y luego veremos. Queremos un equipo lo más competitivo posible para alcanzar nuestros objetivos. El número de salidas será entonces un factor importante".