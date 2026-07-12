Iván Ortolá y Brian Uriarte completan la fiesta española en el GP de Alemania

El circuito de Sachsenring ha sido testigo de una nueva 'cacicada' de la armada española, que ha hecho con el triunfo en todas las categorías del fin de semana de motociclismo vivido en territorio germano

Marc Márquez, Iván Ortolá y Brian Uriarte, con la victoria en sus respectivas categorías, han puesto 'color español' al Gran Premio de Alemania de motociclismo disputado en el circuito de Sachsenring. El de Ducati se impuso con autoridad para lograr su tercer gran premio de la temporada en un circuito en el que suma ya diez victorias en la categoría reina. ¿Sus números generales? 76 triunfos en MotoGP y 102 en su carrera.

Iván Ortolá no da opción a nadie más en Moto2

De principio a fin. Así dominó Iván Ortolá (Kalex) la prueba de Moto2. Partiendo desde la 'pole position', sumó su segunda victoria de la temporada y la sexta de su carrera deportiva, por apenas 72 milésimas de segundo sobre Daniel Holgado (Kalex) y con Izan Guevara (Boscoscuro), tercero, en un podio íntegramente español.

En lo que concierne al líder del mundial, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), este se tuvo que conformar con el sexto puesto al verse superado en las últimas vueltas por el japonés Taiyo Furusato (Kalex).

Volviendo a Ortolá, este no falló en la salida y, aunque intentó escaparse en solitario, no pudo lograr su objetivo y en las vueltas finales se pegó al 'rebufo' de su moto un Holgado que no encontró la oportunidad para doblegar a su compatriota camino de la segunda victoria de la temporada en la categoría intermedia del campeonato del mundo de motociclismo.

Brian Uriarte brilla en Moto3 a sus 17 años

Tampoco falló el 'rookie' español Brian Uriarte (KTM), que con apenas 17 años logró su segunda victoria mundialista tras la de Mugello (Italia). No fue fácil, ya que todo de decidió en un apretado final en el que se impuso por escasamente 63 milésimas de segundo al líder del campeonato, el español Máximo Quiles (KTM).

Uriarte, que marcó el ritmo en casi todas las vueltas de carrera desde la 'pole position' en la formación de salida, supo aprovechar un pequeño error del líder del campeonato en la última vuelta, que le había adelantado a tres vueltas del final, para superarlo y conseguir la victoria, con el italiano Matteo Bertelle (KTM) en el tercer puesto.

Máximo Quiles (231 puntos) se marcha al parón veraniego con una ventaja de 104 puntos sobre su inmediato perseguidor, que ahora es Brian Uriarte, con 127 puntos, por los 126 de Álvaro Carpe (KTM). Sí, no podemos decir que sea ya campeón, pero raro será que se le escape el título a Quiles.