Así queda el Mundial de MotoGP tras la carrera del Gran Premio de Alemania: Jorge Martín sigue líder pero ya tiene a Marc Márquez muy cerca

El certamen alemán ha provocado un auténtico terremoto en la clasificación de pilotos. Marco Bezzecchi ha pasado de ser segundo a cuarto y Marc ya se ha situado tercero justo en el parón por vacaciones

Espectacular para los intereses españoles. Bueno, excepto para algunos como Álex Márquez. Pero el Gran Premio de Alemania ha dejado muchas notas positivas a nivel de clasificación para los grandes favoritos al título.

En primer lugar, la baja de Marco Bezzecchi confirmada el sábado por una fractura en su clavícula izquierda sufrida por una aparatosa caída en la Q2, ya se hacía presagiar algo así. Sobre todo, viendo cómo acabó la sprint, donde los hermanos Márquez mostraron su dominio logrando los dos primeros puestos del podio.

Pero quedaba la prueba más jugosa del fin de semana, la de mayor botín. Y Marc Márquez no quería desaprovechar esta magnífica oportunidad que tenía por delante para volver a darle un buen bocado al Mundial. Y lo hizo.

El catalán ha firmado un nuevo doblete y ha sumado 37 puntos más a su casillero. Un resultado que le ha permitido alcanzar la tercera posición en la general y situarse a tan sólo 18 del líder, su compatriota Jorge Martín.

En cuanto al piloto madrileño, este tuvo que conformarse con un quinto puesto y lo consiguió fruto de caídas como las de Di Giannantonio, otro aspirante al título que se quedó con las ganas de puntuar. Así, 'Martinator' conservó dicho título moral, ser líder en el parón, pero también tuvo que lidiar una hermosa batalla con Bagnaia.

Otro de los que han salido vencedores este fin de semana ha sido el japonés Ai Ogura. El piloto asiático se mantuvo entre la cuarta y la tercera plaza hasta que faltaban menos de diez vueltas. Fue ahí cuando apretó el acelerador y adelantó a su compañero Raúl Fernández, quien se tuvo que conformar con la tercera plaza del podio. Ahora, el nipón es segundo en el Mundial a sólo 14 puntos de Jorge Martín.

Marco Bezzecchi, operado con éxito

Antes de comenzar la carrera de MotoGP en el trazado de Sachsenring se conoció que el italiano Marco Bezzecchi, que había sufrido una fuerte caída en la segunda clasificación, ya había sido intervenido quirúrgicamente en Italia de la fractura con desplazamiento de su clavícula izquierda.

"Marco Bezzecchi ha sido sometido a una cirugía exitosa realizada por el doctor Giuseppe Porcellini en el Hospital Universitario de Sassuolo en la que se ha reducido y estabilizado su fractura de la clavícula izquierda", señaló Aprilia en un comunicado que aclaraba que aún es "demasiado pronto" para definir una "línea de tiempo de recuperación".

Clasificación general del Mundial de MotoGP