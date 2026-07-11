Marc Márquez consigue la 'pole' y Bezzecchi sufre un fuerte accidente en Alemania

El piloto catalán sumó su novena 'pole position' en el trazado germano y ha batido la marca que había en este circuito de Sachsenring firmando 30 milésimas menos

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha sumado su novena 'pole position' y un nuevo récord absoluto en el circuito de Sachsenring, escenario del Gran Premio de Alemania de MotoGP, con una estrategia distinta a todos sus rivales.

El nueve veces campeón del mundo, que suma la 77 'pole' en MotoGP, tercera de la temporada y la 105 de su carrera deportiva, planteó una estrategia a tres vueltas rápidas, lo que le hizo entrar en dos ocasiones para cambiar de moto y regresar a pista.

En la tercera salida fue cuando rodó en 1:19.041, treinta milésimas de segundo más rápido que el anterior récord del italiano Fabio di Giannantonio, que el año pasado rodó en 1:19.071.

Su hermano Álex también está con buenas sensaciones

Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) fue el que mejor aprovechó la tanda libre previa a la disputa de las clasificaciones para establecer el orden en la formación de salida alemana al rodar en 1:20.333 en su quinta vuelta, algo lejos del registro que su hermano Marc logró el viernes, 1:19.394, pero que nadie pudo rebajar en toda la sesión.

La primera clasificación iba a tener una serie de protagonistas de excepción con la obligación casi imperativa de pelear por el pase a la siguiente fase, como en el caso del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4), el español Joan Mir (Honda RC 213 V) o el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V).

Bagnaia, con muchas ganas

Y Bagnaia fue la primera referencia 'seria' al rodar en 1:19.954, con Mir a 34 milésimas de segundo en su primer 'time attack', seguidos, casualmente, por Moreira y Quartararo.

Bagnaia se convirtió en el piloto a seguir en esta primera clasificación, con Moreira y Mir tras él en su primer ataque de vuelta rápida, mientras que en la salida para el segundo ataque quienes se 'engancharon' a su rueda fueron su compatriota Luca Marini (Honda RC 213 V) y el propio Fabio Quartararo.

No falló 'Pecco', que ya en el segundo parcial iba dos décimas de segundo por debajo de la vuelta rápida de la sesión y completó el giro con un registro de 1:19.753 que le consolidaba líder y aumentaba su ventaja sobre Joan Mir hasta las 235 milésimas de segundo, si bien el español se vio superado por Fabio Quartararo, que rodó en 1:19.864.

Joan Mir intentó acercarse al registro de Quartararo, pero el segundo y cuarto sector se le 'atragantaron' y al final se tuvo que conformar con el tercer puesto, superado por Bagnaia y Quartararo, que fueron quienes pasaron a la segunda clasificación.

Caída de Bezzecchi en la Q2

En la segunda clasificación el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) se lo tomó con cierta calma al ser de los últimos en salir a pista, sólo superado por un Bagnaia que se quedó en su taller con el casco quitado y dando muestras más que evidentes de que se iba a jugar su clasificación a una sola vuelta rápida.

Mientras que Marc Márquez en su primera vuelta rápida ya rodaba en 1:19.567, sólo superado por el italiano Fabio di Giannantonio, que lo hizo en 1:19.512 cuando su compatriota Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) se iba por los suelos en la curva siete.

Bezzecchi, hasta la carrera de los Países Bajos líder del mundial de MotoGP, no llegó a Alemania en su mejor estado de forma y esta caída, con un fuerte impacto contra el suelo, seguro que no le ha ayudado en su recuperación en lo más mínimo.

Marc Márquez tuvo que cambiar la moto para lograr la 'pole'

En pista, a Marc Márquez y Di Giannantonio los superó con una vuelta rápida espectacular el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que continúa jugándose su continuidad en la categoría, al rodar en 1:19.242, mientras que Marc Márquez y su equipo pusieron en juego una estrategia distinta al resto de equipos al entrar muy rápido a cambiar de moto.

Después de apenas dos vueltas, Marc Márquez entró en su taller para cambiar de moto y regresar a pista para, en su primer intento de vuelta rápida, quedarse a 89 milésimas de segundo Fernández y pasar así de la cuarta a la segunda posición, nuevamente con su otra moto preparada en la puerta de su taller para hacer un tercer intento de vuelta rápida.

Raúl Fernández intentó mejorar su vuelta rápida, pero un 'susto' en la curva ocho se lo impidió, mientras que el que iba en parciales de vuelta rápida, de nuevo, era Fabio di Giannantonio, que paró el cronómetro en 1:19.188, muy cerca de su récord absoluto de 1:19.071, y con Marc Márquez pasando nuevamente por su taller a cambiar de moto.

Y ya desde el primer parcial, Marc Márquez rodó por debajo de la vuelta rápida de 'Diggia', aunque lo hiciese por apenas unas milésimas de segundo que le permitieron estar también por debajo en los dos siguientes para parar el cronómetro en 1:19.041, que era nuevo récord absoluto del circuito, al batir por 30 milésimas de segundo el registro del italiano.

Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de Alemania de MotoGP

Por detrás de Marc Márquez aprovechó la oportunidad su propio hermano Álex, que se quedó a 61 milésimas de segundo, con Di Giannantonio tercero. Ellos ocuparán la primera línea de salida, con Raúl Fernández, Ai Ogua y Fabio Quartararo en la segunda, Franco Morbidelli -que tiene que perder tres posiciones por sanción-, Marco Bezzecchi y Jorge Martín, tras ellos, y ya en la cuarta línea Pedro Acosta, 'Pecco' Bagnaia y Jack Miller.