Marc Márquez se cae en su circuito fetiche y las Aprilia celebran

Raúl Fernández monta gomas blandas para sacar a Marc Márquez de la primera posición en los primeros Libres del GP de Alemania de MotoGP

Raúl Fernández, con una última vuelta espectacular en el circuito de Sachsenring, dio esperanzas a las Aprilia y evitó que Marc Márquez comenzase mandando desde el principio en el Gran Premio de Alemania 2026 de MotoGP.

El de Trackhouse había estado la mayor parte de los primeros libres a la cola de la clasificación, donde acabó su compañero Ai Ogura, pero en su intento final con blandos, Fernández paró el cronómetro en 1:20.829 y adelantó en unas décimas el 1:20.880 de un Marc Márquez que había dominado casi desde el principio.

El piloto de Cervera, que trató el jueves de quitarse la presión al apuntar que su objetivo es el podio, demostró por qué se le da tan bien este circuito y, hasta esa vuelta final de Fernández, todos los intentos de sus rivales por superar sus registros habían sido infructuosos. Especialmente un Fabio di Giannantonio que, pese a estar en Ducati, lo ve como el rival a batir.

El buen hacer de Marc Márquez no evitó que se cayera. Ya es un clásico en los primeros libres de cada gran premio, cuando busca sus límites... y los encuentra. El problema es que el piloto catalán se cayó esta vez, en la curva tres, cuando iba muy despacio.

Pecco Bagnaia y Maverick Viñales, al suelo

No fue el único que lo hizo en estos primeros libres, pues su compañero Pecco Bagnaia también se fue por los suelos. El italiano lo hizo en el tramo final de la sesión y eso provocó que su tiempo fuera muy malo y acabara de los últimos. Maverick Viñales, por su parte, sí que tuvo una caída brutal en la curva 11, en la que destrozó su moto. Pese a ello, pudo volver a pista y fue la mejor KTM, por delante de Binder y Acosta.

Di Giannantonio y Álex Márquez sumaron los mejores tiempos en el tramo inicial de la sesión, hasta que Marc Márquez dijo basta y empezó a rebajar los tiempos. El piloto de Cervera rodó muy rápido y con una gran regularidad, y aunque esporádicamente se le acercaban sus rivales, en especial las Ducati de 'Diggia' y de su hermano Alex, no le superaban.

A poco del final, Joan Mir sorprendía y se colocaba tercero en la clasificación. Pero el que de verdad sorprendió fue Raúl Fernández, que fue el primero en montar neumáticos blandos, y que se dio la satisfacción de liderar otros libres y marcar el territorio de Marc Márquez.

El de Ducati, pese a perder la primera plaza, no usó gomas blandas y prefirió ensayar en ese tramo final las tandas largas y el ritmo de carrera. Se siente superior...

Clasificación FP1 Gran Premio de Alemania 2026 de MotoGP

1. R. Fernández (Trackhouse) 1'20.829

2. M. Márquez (Ducati) +0.051

3. F. Di Giannantonio (VR46) +0.107

4. J. Mir (Honda) +0.115

5. J. Miller (Pramac) +0.171

6. A. Márquez (Gresini) +0.173

8. M. Bezzecchi (Aprilia) +0.541

9. F. Morbidelli (VR46) +0.552

10. J. Martín (Aprilia) +0.663

11. M. Viñales (Tech3) +0.671

12. P. Acosta (KTM) +0.756

13. B. Binder (KTM) +0.760

14. E. Bastianini (Tech3) +0.764

15. F. Quartararo (Yamaha) +0.856

16. T. Razgatlioglu (Pramac) +0.897

17. A. Ogura (Trackhouse) +0.921

18. D. Moreira (LCR) +0.921

19. P. Bagnaia (Ducati) +0.936

20. L. Marini (Honda) +0.960

21. C. Crutchlow (LCR) +1.754