Marc Márquez pone en duda su capacidad

El piloto de Ducati señala a su estado físico como el gran rival a batir en las próximas carreras antes de afrontar, en Sachsenring, un gran premio en el que es claro favorito

Marc Márquez se contuvo en Assen y salvó un fin de semana que podía ser muy negativo para él. Sabía que aún no estaba recuperado de su lesión, que la grava del circuito neerlandés -como pudo comprobar con la caída del primer día- podría causarle daño y se centró en ceder el menor número de puntos posible.

Desde el viernes avisó que sólo podría aspirar a acabar entre el sexto y el octavo lugar. Y esta vez no fue para la galería, porque peleó por esas posiciones y acabó la carrera 'pidiendo la hora'. Pero se encontró con los fallos de sus rivales, en especial de un Marco Bezzecchi que sufrió una durísima caída el domingo. La conclusión es que, pese a esas malas posiciones, la distancia con el líder era la misma que antes de empezar el Gran Premio (40 puntos), aunque lo que había cambiado era el nombre del líder del campeonato y ahora es Jorge Martín.

El propio Marc Márquez decía que Bezzecchi tenía que salir de Assen con 37 puntos. Y ahora es lo que piensan todos los pilotos sobre él en el circuito de Sachsenring. Un trazado en el que el mayor de los Márquez domina y en el que es claro favorito pese a sus actuales limitaciones. Toda la presión, ahora, es suya.

Marc Márquez acepta su favoritismo

Él mismo lo reconoce, pero pide calma. "Cuando ruedas en un circuito como este, siempre dicen: Si lo logras -los 37 puntos-, OK, está bien y si no, que es un desastre. Lo acepto. Pero tengo a tres o cuatro pilotos por delante de mí e irán muy rápido, así que yo sigo con la misma mentalidad. Estaba fuera de la pelea hace tres carreras y ahora vuelvo a estar en el juego de nuevo. Veremos qué pasa aquí", indica un cauto Marc Márquez.

El piloto de Cervera tiene claro que puede fallar y lo que no quiere desde su regreso es sumar mas 'ceros' en su casillero. Ése es el primer objetivo. En estos últimos grandes premios ha visto cómo sumando, los rivales fallaban y eso le ha permitido ir acercándose a la lucha por el Mundial.

Un 'palito' para Marco Bezzecchi

Él lo acepta e indica que la presión tienen que seguir llevándola los que están delante y no él que se encuentra aún a más de un fin de semana de distancia. "Si el campeonato está abierto es porque nadie tiene una clara ventaja. En mi opinión, Bezzecchi ha sido el más rápido, pero no el mejor, porque Martín está en cabeza", analizaba. Y, ante eso, era preguntado sobre a quien veía que era su máximo rival en la lucha por el título y el propio piloto de Ducati dejaba muy claro que primero está él.

"¿Mi gran rival? De lo que más me preocupado estoy es de mi estado físico. Es mi gran rival, aunque todos estos pilotos son muy rápidos. (...) Obviamente, los últimos meses no fueron fáciles, con muchas carreras y eventos. En Assen fue una mentalidad y aquí será otra. Me gustaría luchar por el podio", señala como primer objetivo, que irá cambiando dependiendo de cómo se sienta a partir de los primeros entrenamientos libres.

Lo que sí quiso dejar claro es que, aunque peleará por el Mundial, ya no se ve dominando la categoría como lo hizo el pasado año. "Soy bueno; pero no Superman. No ganaré los próximos tres títulos", sentencia Marc Márquez.