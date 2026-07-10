Bezzecchi medita la retirada en el Gran Premio de Alemania de MotoGP

El piloto de Aprilia reconocía en la previa del GP alemán que le dolía "todo el cuerpo menos lo brazos" por la caída de Assen y que iría viendo tras cada entrenamiento cómo se encontraba para el siguiente

Marc Márquez había avisado en el arranque del Gran Premio de los Países Bajos que la grava de Assen no estaba bien, que los cantos eran muy grandes y hacían daño. Por eso, cuando el domingo se produjo la caída de Marco Bezzecchi fue una sorpresa para él que saliera casi indemne.

El piloto español se alegró que no le ocurriera nada grave al que hasta entonces era líder del Mundial, ya que había salido despedido y había dado varias vueltas en la grava. Su mismo hermano, Alex Márquez, tuvo una caída previa mucho menos grave y salió con fuertes quemaduras.

Desde Aprilia tranquilizaron pronto y no sólo confirmaron que Bezzecchi estaba bien, sino que las pruebas hechas a continuación aseguraban que no tenía nada roto. Se le esperaba, por tanto, para correr en Sachsenring este fin de semana. Y ahí comenzará el piloto italiano, pero no completamente recuperado, como se podía esperar.

Bezzecchi confirma sus limitaciones

Según reveló el hasta hace dos semanas líder del Mundial, aún sigue teniendo dolor en todo el cuerpo por la fuerte caída de Assen y no descarta, si los dolores van a más o no se ve cómodo pilotando cuando empiece a correr este viernes en la FP1, que pueda plantearse su retirada.

"En una situación normal, la presión y el enfoque cambian si peleas por el campeonato, pero mi situación actual no es normal. Físicamente estoy muy lejos del 100%. Por tanto, el objetivo no es el de un Gran Premio habitual en el que buscas luchar por el podio o la victoria. Tampoco he podido entrenar en casa. No he podido subirme a la moto ni entrenar en toda la semana. Realmente no he podido hacer casi nada. Solo he hecho chequeos médicos. Mi único objetivo ahora mismo es subirme a la moto en la FP1, ver cómo me siento e ir gestionando las fuerzas y la energía para todo el fin de semana", señala el de Rimini.

Bezzecchi, que no había hablado desde que tuvo la caída en la carrera del domingo, pudo explicar en la previa del Gran Premio de Alemania cómo había sido el percance, que tuvo lugar nada más arrancar la prueba. "Iba un poco demasiado rápido y, en cuanto toqué el acelerador, perdí el tren delantero. En realidad fue un error común, pero al suceder en una curva muy rápida, las consecuencias y el impacto de la caída terminaron siendo mucho mayores", admite el italiano, quien descarta que sus dolores se debieran a la grava y considera que habría tenido igual o peores heridas con cualquier otra.

"La velocidad era enorme. Me caí a 200 km/h. Por eso creo que el tipo de grava no influye tanto. Lo que realmente marca la diferencia es la velocidad a la que vas. Para mí, ese no ha sido el problema principal", indica con respecto a la causa de sus lesiones.

Sin huesos rotos, pero con mucho dolor

Sobre cómo se encuentra, Marco Bezzecchi deja claro que llega en malas condiciones a este Gran Premio de Alemania de MotoGP. "Afortunadamente, no tengo huesos rotos, pero sí mucho dolor por todo el cuerpo. No han sido días fáciles. Así que, básicamente, estoy muy contento de estar aquí. Noto el dolor en todas partes. Aparte de los brazos, todo lo demás me duele", advierte el italiano.

Por eso avisa que la retirada es una opción que hay que tener en cuenta. "Ya veré. Espero que no, pero nunca se sabe. Me encantaría terminar la primera mitad de la temporada con un buen resultado, pero ahora mismo no es el objetivo. El objetivo es ver cómo estoy en la FP1. Luego, en la Práctica, hablaremos. Entonces os diré qué espero del sábado; y luego, así hasta el domingo", sentencia el piloto de Aprilia, que sigue luchando por el Mundial, aunque ahora es su compañero de equipo, Jorge Martín, en que lidera la clasificación.