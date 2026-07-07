Pedro Acosta, en el aire

El 'Tiburón' aún no sabe si podrá competir en Sachsenring debido a la intervención quirúrgica a la que ha sido sometido hace una semana

El español Pedro Acosta (KTM RC 16), séptimo en la clasificación del Mundial de MotoGP, es duda para el Gran Premio de Alemania. El murciano fue sometido hace una semana a una cirugía menor para solucionar los problemas que sufría en la muñeca derecha bajo el nombre del síndrome del túnel carpiano.

Y tras tener que abandonar el Gran Premio de los Países Bajos en Assen, ahora su presencia en Sachsenring está en el aire. No obstante, KTM y el piloto han decido viajar a tierras germanas, donde deberá ser revisado por el doctor Angel Charte, director médico de MotoGP.

Como manda el protocolo, primero deberá recibir el 'apto' médico para poder rodar el viernes en el primer entrenamiento libre y, posteriormente, recibir el permiso definitivo para competir en función de las sensaciones que obtenga en dicha sesión.

En el entorno del piloto de Mazarrón son muy optimistas, ya que incluso ha cancelado la revisión con los médicos que le operaron en Barcelona debido a su gran evolución.

La retirada de Pedro Acosta en Assen

Concretamente, fue en la vuelta 12 de 26. El murciano el corredor empezó a perder posiciones, y un giro más tarde, decidió entrar en boxes y retirarse debido a una lesión del síndrome del túnel carpiano en su muñeca derecha, una dolencia que ya le había causado problemas y que esta vez le dejó sin sentir, en absoluto, la maneta del freno.

"Llevo ya un año que se me quedan tres dedos dormidos, pero en algunos circuitos lo llevo mejor, en algunos peor, y en otros solo pierdo la sensibilidad, pero sé cuándo estoy apretando la maneta, y que la tengo en la mano. El problema es que esta vez ha llegado un punto en el que parecía que no tenía ni los tres dedos, o sea, cuando cogía el puño, no sentía los dedos, no sabía dónde estaba la maneta del freno", afirmó el piloto de KTM en Assen.

Cambio de planes y KTM confirma la hoja de ruta

Sin duda alguna, esta dolencia ha trastocado la hoja de ruta de un Pedro Acosta que tenia programado ya operarse después del GP de Alemania para aprovechar el parón veraniego para recuperarse.

Sin embargo, el aumento del dolor le hizo pasar por el quirófano de la Clínica Dexeus en Barcelona, donde le operó el equipo del eminente cirujano Xavier Mir, especialista en manos.

"Pedro se ha sometido esta mañana a una intervención quirúrgica menor en la muñeca derecha para tratar el síndrome del túnel carpiano, que ha transcurrido con éxito. Se espera que vuelva a competir en el Gran Premio de Alemania, siempre que supere un reconocimiento médico la semana que viene", explicó KTM tras la operación de la semana pasada.

En la actualidad, el 'Tiburón Acosta es séptimo en la clasificación general, con 133 puntos, 60 menos que el líder Jorge Martín, habiendo sumado tres podios en lo que llevamos de temporada, mientras que su primera victoria en la clase reina se le sigue resistiendo.