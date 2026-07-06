Marc Márquez toma una decisión inminente con su futuro a corto plazo

El piloto catalán le ha comunicado a Ducati cuáles son sus planes de cara al parón y teniendo en cuenta su maltrecho brazo derecho

Mientras su hermano Álex Márquez confirma su fichaje por KTM y se separa de su fábrica, Marc está deseando que comience el rock and roll en Alemania.

El piloto catalán ha demostrado que pese a no estar al cien por cien recuperado de su última intervención quirúrgica en su brazo derecho, es capaz de seguir ganando carreras. Lo hizo en Balaton Park y Brno, si bien se tuvo que conformar con un séptimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos.

Aprovechando el parón de esta última semana, Ducati ha celebrado su ya habitual fiesta por estas fechas, la World Ducati Week, en Misano. Y aunque se trataba del centenario de la casa de Borgo Panigale, el de Cervera ha participado con mucha moderación.

De hecho, en la 'Carrera de Campeones', donde Nicolò Bulega se proclamó campeón, acabó duodécimo. Porque si algo tiene claro Marc Márquez es que su cuerpo ya no está para sobreesfuerzo alguno ni para ningún susto más.

Por eso y con el fin de continuar con su remontada en la tabla, el catalán ha confirmado cuáles son sus planes a corto plazo. Ahora, afronta el Gran Premio de Alemania en un circuito de Sachsenring en el que ha vencido hasta en 12 ocasiones. Y consiga la victoria o no, el piloto de Cervera confirmó ante los micrófonos de Sky Sport MotoGP que va a descansar lo mínimo posible: "La moto funciona, el equipo funciona, mi cabeza funciona. Tenemos que trabajar en mi físico para intentar dar un paso adelante este verano. Las vacaciones serán más cortas, para intentar dar un paso adelante y ver hasta dónde podemos llegar con este brazo derecho".

Sobre el próximo escenario del Mundial de MotoGP, Marc Márquez fue claro: "El año pasado gané, pero vencí en muchas carreras, gané siete seguidas. Así que creo que es un circuito que me gusta, uno que se adapta bastante bien a mi estilo, y ya veremos. Intentaremos trabajar bien durante el fin de semana y, sobre todo, luchar por el podio".

Este curso algunos le dieron ya por derrotado cuando vieron que tenía que pasar otra vez por quirófano y, sobre todo, viendo el nivel de las Aprilia. Concretamente, llegó a estar a más de 100 puntos del liderato que, por aquel entonces, defendía un intratable Marco Bezzecchi.

Ahora la situación ha dado un giro inesperado. Aprilia ha perdido fiabilidad y Marco Bezzecchi va en caída libre. Tanto que Jorge Martín le ha arrebatado la primera plaza de la tabla y es ahora líder. Y del madrileño, Marc se encuentra a tan sólo 40 puntos, una cifra que, sin duda alguna, le hace soñar con la que sería su décima corona mundial y con la que superaría a su archienemigo Valentino Rossi.

Ducati renueva su compromiso con Valentino Rossi

La escudería VR46, propiedad del italiano y nueve veces campeón del mundo de motociclismo Valentino Rossi, continuará utilizando motos de la fábrica Ducati, al menos hasta 2029, según confirmó este viernes.

El equipo con sede en Tavullia, que cuenta con los servicios esta temporada de los italianos Fabio di Giannantonio y Franco Morbidelli, continuará utilizando prototipos del fabricante de Borgo Panigale en MotoGP, en una colaboración que se extenderá, al menos, hasta 2029, informó mediante una nota de prensa.

El equipo de Tavullia continuará teniendo estatus de equipo oficial de fábrica al extenderse el contrato original, firmado para la temporada 2025 -aunque comenzaron su relación en 2022-, que se ha prolongado por tres años más, manteniendo así al equipo de Valentino Rossi y a Ducati juntos hasta la temporada 2029 de MotoGP.

El VR46 tiene la categoría de 'Ducati Factory Supported Team' desde 2025, una alianza totalmente italiana que ha logrado 4 victorias, 16 podios y 1.792 puntos en el Campeonato de Constructores; los logros de las dos últimas temporadas han permitido continuar con este proyecto.