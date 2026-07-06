El nuevo equipo de Alex Márquez confirma su fichaje

En la serie de anuncios oficiales que se están sucediendo llega el turno del menor de los Márquez, que llega para suplir a Pedro Acosta a KTM

El anunció de la rescisión de Pecco Bagnaia hace un par de semanas ha desatado la oficialidad de todos los fichajes de MotoGP para la próxima temporada que, en su mayor parte, ya se conocían desde hace tiempo. A la salida de Bagnaia siguió la de sus sustituto en Ducati, Pedro Acosta, y la oficialidad de su fichaje por Aprilia, en lugar de un Jorge Martín que se iba a Yamaha para ocupar el lugar de Quartararo, que había fichado por Honda... Y así sucesivamente.

Lógicamente, con la confirmación, hace unos días, de que Holgado y Mir serán los que compongan en el equipo Gresini, era cuestión de tiempo que Alex Márquez confirmara su llegada a KTM, donde será la principal cabeza visible tras la salida de Pedro Acosta hacía el equipo oficial de Ducati.

Este lunes, la factoría austriaca anunciaba el fichaje del piloto español a partir de 2027 y destacaba la trayectoria del menor de los hermanos Márquez, vigente subcampeón de MotoGP, y los triunfos que atesora, entre otros, la victoria este año en el Gran Premio de España celebrado en Jerez de la Frontera.

El director de KTM Motorsports, Pit Beirer, señala que el fichaje de Álex Márquez, para ellos, "aporta no sólo una habilidad y una inteligencia en carrera extraordinarias, sino también determinación y una mentalidad ganadora que encajan a la perfección con nuestro ADN". El alemán añadía que es "un orgullo" contar con el talento del piloto de Cervera.

Gresini despide a su 'niño bonito'

Tras varios años en el equipo Gresini, la que ha sido su jefa en las últimas temporadas, Nadia Padovani, se despedía del que ha sido su pupilo con palabras de cariño y agradecimiento. "Me cuesta mucho dejarte ir" y "siempre te llevaré en mi corazón" son algunos de los calificativos que le dedicaba la viuda de Fausto Gresini.

"Estoy orgullosa del hombre y del piloto que eres. Pero antes de decir adiós, aún nos queda un capítulo por escribir juntos. Hagámoslo con la determinación que siempre nos ha distinguido", afirma la italiana en referencia a lo que resta de mundial, donde tienen esperanzas de seguir obteniendo triunfos.

En breve se espera que KTM haga oficial el que será el compañero de Álex Márquez y que ahora le está disputando a las Aprilia a su hermano Marc los primeros puestos en este Mundial. Se trata del también piloto de Ducati Fabio di Giannantonio.