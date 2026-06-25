Marc Márquez aclara su retirada tras renovar con Ducati: "Si he dado este paso significa que mentalmente me siento preparado"
El piloto español reconoce que tuvo dudas, pero que ahora se ve preparado para competir dos años más y pelear por el Mundial de MotoGP
Tras unos primeros meses de temporada muy duros para Marc Márquez, dos victorias en los dos últimos grandes premios -más un Sprint- le han devuelto a la lucha por el Mundial y el anuncio de renovación con Ducati ha confirmado la confianza que la marca italiana tiene en él.
Ya hace tiempo que se daba por cerrado -como también la llegada de Pedro Acosta o el fichaje de Bagnaia por Aprilia-. Si embargo, entre medias se ha hablado mucho de que si continuaba con problemas podría anunciar su retirada o, en el caso de ganar un Mundial más, también.
La confirmación de que no sólo estará el próximo año, sino también en 2028, los dos junto a Pedro Acosta, descartan esa opción de retirada. Y, por si fuera poco, Marc Márquez ha dejado claro que tiene en mente pelear por todo las dos próximas temporadas.
"Estoy súper feliz de anunciar la renovación de mi contrato con Ducati por dos años más", señala el piloto de Cervera en el circuito de Assen, en la previa del Gran Premio de los Países Bajos, que se disputa a partir de este viernes. "Si he dado este paso significa que mentalmente me siento preparado y que físicamente me encuentro cada vez mejor. Espero y deseo seguir progresando y disfrutar de 2027 y 2028 junto al Ducati Lenovo Team", sentenciaba un Márquez que no se quiso extender sobre la llegada de Pedro Acosta, al que siempre ha elogiado.
Ducati convence a Marc Márquez
El piloto catalán reconocía que el apoyo que siempre ha tenido de Ducati no le hizo dudar a la hora de extender su contrato. Sobre todo ahora que se ha sabido que Honda trató de recuperarlo al final del pasado año.
"Para mí fue muy importante que, incluso estando lesionado, Ducati siguiera creyendo en mí y empezara a plantearme algunas opciones. Eso me dio mucha confianza porque, al final, es importante que cuando no estás en tu mejor nivel, aunque ganara el campeonato el año pasado, sigan confiando en ti. Eso es muy importante para un piloto", avisaba el ilerdense,
"El invierno no ha sido fácil después de la lesión de Indonesia", reconocía antes de añadir que todo había sido muy diferente en lo que se refiere a su continuidad en Ducati, ya que "la verdad es que ha sido fácil". "Ducati siempre ha estado muy atenta y pendiente, dando todas las facilidades para poder continuar. También me ayudó a creer más en mí mismo y a seguir progresando. Evidentemente no fue fácil, sobre todo tomar mi decisión, pero sí que me ha ayudado muchísimo también los avances de estas últimas semanas, en verme sobre todo mentalmente dos años más en MotoGP", sentencia Marc Márquez.
Sobre estos dos próximos años, Marc Márquez mandaba un mensaje a sus seguidores. “Espero y deseo que el físico me siga, porque si me sigue pues los disfrutaremos”, avisaba.
En Assen, Marc Márquez busca "sobrevivivr"
El mayor de los Márquez aparca el tema de su renovación y se centra en lo que viene, la lucha por el Mundial y un Gran Premio de los Países Bajos en el que aún no se ve pleno de facultades, pese a las dos últimas victorias.
“Creo, espero y deseo que este sea uno de los últimos circuitos en los que tenga que sobrevivir. A partir de ahí intentaré dar algunos pasos adelante. Incluso cuando estaba completamente en forma, éste era un circuito en el que siempre me costaba un poco. Veremos qué pasa", avisa cauto.
El hecho de que también llegara con perfil bajo a las dos últimas carreras y acabara delante hace que haya muchas expectativas sobre su rendimiento, pero Marc Márquez no quiere confianzas. "Empezaremos desde el FP1 e iremos paso a paso para entender hasta dónde podemos llegar. Necesito ser paciente. Cuando ganas dos carreras seguidas, la motivación aumenta, pero ahora es el momento de pensar todavía más de lo habitual. Eso me ayudará”, añade.