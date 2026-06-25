Oficial: Bagnaia coge la plaza de Jorge Martín en Aprilia

Tras confirmarse su salida de Ducati, Aprilia ha anunciado que el bicampeón del mundo será piloto suyo para las próximas cuatro temporadas

Francesco 'Pecco' Bagnaia formará un equipo completamente italiano junto a Marco Bezzecchi en la escuadra italiana Aprilia, durante las cuatro próximas temporadas, según confirmó este jueves la fábrica con sede en la localidad italiana de Noale. De esta forma, se confirma a su vez la salida de Jorge Martín a Yamaha.

Para Aprilia, "el fichaje de Bagnaia supone una incorporación de gran valor para Aprilia Racing", según confirman en una nota desde la fábrica, pues para ellos "la llegada de un tricampeón del mundo -campeón del mundo de Moto2 en 2018 y de MotoGP en 2022 y 2023- reforzará aún más la posición del equipo en lo más alto de MotoGP".

Bagnaia, desde su debut en Moto3 en 2013, demostró un talento excepcional y una gran determinación, cualidades que le llevaron a conquistar tres campeonatos del mundo, con 41 victorias, 86 podios y 35 'pole position', un palmarés que sitúa al italiano entre los pilotos italianos más exitosos de la categoría reina, sólo por detrás de Giacomo Agostini y Valentino Rossi.

El italiano Massimo Rivola, CEO de Aprilia Racing, explicó que Michele Colaninno, CEO del Grupo Piaggio, propietario de la marca Aprilia, y él comparten "la misma visión de apoyar a Italia", por lo que pensaron "en Marco y Pecco para el próximo capítulo de la marca".

"La llegada de Bagnaia es una confirmación del valor del deporte italiano", señala Rivola, que recuerda que "en los últimos meses se ha distinguido en la escena mundial gracias a los logros de Kimi Antonelli en la Fórmula 1, Jannik Sinner en el tenis y Federica Brignone en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026". Así que "dar la bienvenida a 'Pecco' nos llena de orgullo y supone un nuevo impulso para el deporte italiano a nivel internacional", para Rivola, quien agrega que en su momento le darán una "cálida bienvenida", pero que antes intentarán "ganarle", pues hasta el final de la temporada 2026 será piloto de Ducati junto al español Marc Márquez, séptimo y cuarto, respectivamente, en la clasificación del Mundial de MotoGP.

Pedro Acosta ocupará su lugar en Ducati

Antes de anunciarse su fichaje por Aprilia, Ducati ya había anunciado quién ocuparía su puesto de 'rosso' la próxima temporada. El elegido por los de Borgo Panigale ha sido el piloto español Pedro Acosta, formando así una dupla española con el vigente campeón Marc Márquez.

Y tras anunciarse su salida del equipo con el que logró ser bicampeón del mundo, Pecco Bagnaia no dudó en publicar en sus redes sociales una emotiva carta de despedida.

"Eras mi sueño, y te has convertido en la realidad más maravillosa que jamás haya conocido. Cuando me uní a MotoGP con Ducati, pensé que ya había logrado algo indescriptible, pero tú me has hecho creer en ello cada vez más. Ocho años, 31 victorias, 63 podios, 28 poles y dos títulos mundiales, dos subcampeonatos mundiales: esa es la historia que hemos escrito, y es solo nuestra.

Hemos crecido juntos, hemos superado todo tipo de situaciones juntos sin rendirnos jamás, y siempre nos hemos impulsado mutuamente a darlo todo.

Y tú, que eres una de las mejores partes de mí, me has regalado los momentos más emocionantes de mi carrera; me has hecho un mejor piloto, un joven feliz, y lo hemos pasado de maravilla juntos.

La temporada pasada fue difícil entendernos; chocamos más de lo que nos habría gustado, y algo empezó a cambiar".

"Siento la necesidad de empezar de cero con un nuevo reto, pero jamás olvidaré lo que hemos sido. Eres parte de mí, y siempre lo serás.

Te quiero

Pecco".