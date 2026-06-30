Pedro Acosa se opera tras un año compitiendo al límite: "No sabía dónde estaba el freno"

El joven piloto español no ha podido sobreponerse al síndrome del túnel carpiano que venía sufriendo en la muñeca derecha desde hace un año y termina necesitando una cirugía que pone en peligro su participación en el Gran Premio de Alemania

En el Gran Premio de los Países Bajos llegó la gota que colmó el vaso. A falta de 13 vueltas para el final Pedro Acosta abandonaba la carrera en Assen entre claros gestos de dolor y la duda sobre si había pasado algo con su KTM. Pues bien, hubo mucho de lo primero y poco de le segundo, ya que como él mismo explicó es una lesión que lleva arrastrando desde hace un año la que le hizo decir basta.

El murciano, recientemente firmado como piloto del equipo oficial de Ducati para las dos próximas temporadas (2027 y 2028) del Mundial de MotoGP, hace mucho tiempo que viene arrastrando el síndrome del túnel carpiano en la muñeca derecha, algo a lo que se ha sobrepuesto hasta la fecha, pero que le puso en serio peligro en la última carrera y que finalmente le ha hecho entender que no podía esperar más para operarse.

Pedro Acosta, sin frenos y con demasiados sustos

Aunque el deseo de Pedro Acosta era (y es) pelear por el Mundial, entiende que ello no puede ser si en el camino pone en peligro su integridad física y la de sus rivales. "Desde hace un año se me quedan tres dedos dormidos. En Assen parecía que no tenía ni los tres dedos, cuando cogía el puño, digamos que no sentía los dedos, no sabía dónde estaba la maneta del freno", comenta antes de subrayar su decisión de parar.

"Cometí cuatro errores y cuando me di cuenta de que quedaban dieciséis vueltas, y viendo que había bloqueado dos veces en la rápida donde se cayó Marco Bezzecchi, decidí parar y operarme cuanto antes".

Justo eso ha hecho. En una nota del equipo KTM, este confirma que 'Tiburón' Acosta "se ha sometido esta mañana a una intervención quirúrgica menor en la muñeca derecha para tratar el síndrome del túnel carpiano".

El tiempo de baja de Pedro Acosta

Ahora hay exactamente dos semanas hasta la próxima carrera, la cual tendrá lugar en el circuito de Sachsenring, donde se disputa el Gran Premio de Alemania del 10 al 12 de julio. Pues bien, en el equipo confían en que Acosta esté listo para competir, pero ello dependerá del reconocimiento médico al que se someterá la semana que viene. Si no estuviese en condiciones le tocaría esperar al mes de agosto, cuando se celebrará el GP de Gran Bretaña en Silverstone.

Sin ser una lesión grave, el plan no deja de ser esperar a que esté plenamente restablecido para volver a la moto. Como decíamos, Pedro Acosta será piloto de KTM hasta el final de la temporada 2026, pues a comienzos de la pasada semana, antes del Gran Premio de los Países Bajos, se confirmó que será piloto de Ducati junto a Marc Márquez durante las temporadas 2027 y 2028.