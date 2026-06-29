Marc Márquez se moja sobre su pelea con Di Giannantonio

Asegura que, si la Dirección dice que ha sido un lance de carrera, él lo acata; y confirma que ha salido de Assen con su principal objetivo cumplido

Marc Márquez acabó sexto el Sprint del Gran Premio de los Países Bajos, por la sanción de Bagnaia, y ha finalizado séptimo la carrera larga, en la que llegó a estar segundo. Si tenemos en cuenta que llega de ganar dos carreras y que su máximo rival en la lucha por el Mundial, Marco Bezzecchi, se había caído este domingo en Assen a las primeras de cambio, podría tratarse de un premio muy pobre.

Sin embargo, el propio piloto de Cervera asegura que su objetivo prioritario se ha cumplido y que, además, se ha encontrado con errores de rivales y está a la misma distancia del liderato del Mundial. Aunque éste, ahora, no es de Bezzecchi, sino de Jorge Martín.

“Si me conformara con un sexto y un séptimo significaría que no soy Marc Márquez...", avisa el catalán que, fuera de ello, entiende que era lo más que podía alcanzar sin correr demasiados riesgos y sin que los demás fallaran demasiado.

Porque realmente, ése era su objetivo y lo venía repitiendo, justamente, desde que se cayó en los primeros libres: salir indemne de Assen. "He salido de Holanda sin lesiones. Esto es lo que buscaba en este circuito, porque se ha visto este fin de semana que piloto que se caía y entraba en la grava...", afirma un Marc que pudo comprobarlo en la piel de su hermano, quien se produjo unas fuertes quemaduras por las abrasiones producidas por las piedras que había fuera de la pista.

Marc Márquez vuelve a quejarse de la grava

"Yo ya me quejé el año pasado, que aquí la grava no está bien y piloto que entraba en la grava... Sí que se entra a mucha velocidad, pero Fermín no entró a tanta velocidad y visteis el escalón cuando salta. Hoy, a Bezzecchi le ha pasado lo mismo. Lo entendí el viernes -cuando se cayó- así y dije: ‘Quiero salir de aquí sin lesiones’ y así lo he hecho”, justifica Marc Márquez su conservadurismo de todo el fin de semana, en el que se ha centrado en dar el máximo sin correr riesgos.

Porque no sólo era salir lesionado, sino empeorar de una recuperación que aún no ha completado y que le mermó en las últimas vueltas de este domingo. "La carrera se me ha hecho muy larga, porque iba encima de la moto, esperando esas diez últimas vueltas para dar un pasito más y de hecho, lo he hecho, incluso llevando el blando. Iba pilotando suave, fino, para terminar la carrera y salir de Holanda sin ninguna lesión”, reitera.

Marc Márquez tira de veteranía para explicar esas decisiones y mira el largo plazo a la hora de 'sacrificar' carreras como ésta, en la que las Aprilia eran superiores, como han demostrado claramente copando el podio. “Estoy viendo es que tengo mis circuitos y que me encuentro mejor. Voy más condicionado por mi físico. En los circuitos donde pueda disfrutar, lo voy a disfrutar; en los que vea que ya sufro, pues como este fin de semana, modo reserva y a acabar. (...) ¿Calentarse? Cuando no puedes, no puedes y hoy no podía”, avisa.

Sobre Di Giannantonio: "Yo acato, callo y corro"

Pese a toda esa moderación ha tenido varias luchas vistosas en el Gran Premio de los Países Bajos. En especial, una pelea con Di Giannantonio que ha recordado a la que tuvo con Rossi hace once años y que ha acabado con la sanción del italiano. "Ha sido un lance de carrera, así lo ha dicho la Dirección de Carrera, porque a Di Giannantonio le han penalizado, no por el toque, sino porque ha cortado la chicane. Entonces, a acatar a la Dirección de Carrera, que ha sido un lance de carrera y ya está. Yo acato, callo y corro...”, sentencia el piloto catalán.