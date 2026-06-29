Cambio de estrategia para cerrar de inmediato la venta del Sevilla

Los grandes accionistas del Sevilla FC esperan firmar esta semana una o dos nuevas LOI para la compraventa del club; carecerán de la exclusividad de la que gozó Sergio Ramos o disfrutarán de una competencia restringida. Hasta tres inversores avanzan hoy en la compra; ninguno de ellos, el filtrado Riverside / RMG

Siguen acelerando los grandes accionistas del Sevilla FC en su deseo de vender al club este verano, antes de que comience la nueva temporada 26/27. Una venta que, entre otras cosas, posibilitaría una ansiada y necesaria ampliación de capital que aliviaría las arcas del club y posibilitaría que la planificación deportiva fuera mucho más holgada.

Y para ello, los principales tenedores de acciones han llevado a cabo un cambio de estrategia que ha puesto sobre la mesa de negociación un nuevo método. Parecen haber aprendido de los errores pasados, habiendo perdido el tiempo con las operaciones frustradas de Five Eleven Capital y Sergio Ramos, así como con la de otro fondo inversor que previamente estudió en exclusividad la compra del club de Nervión.

Los accionistas del Sevilla FC negocian en paralelo con hasta tres inversores

Por ello, ahora los vendedores han dejado a un lado la exclusividad durante seis meses de la que gozaron Five Eleven Capital y Sergio Ramos, iniciando desde el pasado 1 de junio un nuevo proceso de venta en el que se ha alcanzado a negociar de manera paralela y formal hasta con tres grupos diferentes. Ninguno de ellos, eso sí, el filtrado Riverside / RMG. Un grupo, eso sí, que lleva tiempo merodeando con cierto oportunismo alrededor de un Sevilla FC en venta al que no acaba de meterle mano en los términos que los actuales accionistas solicitan.

La intención de la parte vendedora, como ya avanzó ESTADIO Deportivo, es que esta misma semana se acabe de firmar la LOI, algo que los protagonistas esperan hacer, como mínimo, con dos de ellos en estos días. Y es que ahí radica el principal cambio. Acabar con la exclusividad de la que gozaban hasta la fecha los potenciales compradores, lo que permitiría a los inversores avanzar en paralelo de manera independiente y siendo conocedores plenos del actual formato.

Una LOI sin exclusividad y con 'cláusula anti Sergio Ramos'

Lógicamente, no se antoja sencillo. Puesto que esta arriesgada forma de trabajar exige estructurarlo todo muy bien para que funcione a todo el mundo y no menoscabe a ninguna de las partes.

Todo lo ocurrido con Sergio Ramos, más allá del tiempo perdido, no ha acabado de resultar negativo para los intereses sevillistas, existiendo actualmente una elevada demanda por un club que se antoja muy apetitoso en el mercado. Una ventaja que los accionistas de la entidad no quieren desaprovechar, cerrando una exclusiva con nadie que pueda acabar saliendo mal.

Al mismo tiempo, eso sí, tienen que respetar que los compradores potenciales gocen de un marco adecuado de seguridad que les sirva para avanzar en su operación, por lo que es necesario articular nuevos mecanismos de seguridad y control. Y en eso están ahora mismo.

Por tanto, la o las LOI que se firmen esta semana -al menos es la intención- serán sin exclusividad o con competencia restringida y con una ‘cláusula anti Sergio Ramos’. Es decir, que eviten repetirse lo vivido con Five Eleven Capital. La venta, en cualquier caso, seguirá bajo los mismos términos: por un 85% del capital social y con una ampliación de capital.

La firma de la paz social con Del Nido Benavente y la ola de despidos

De manera paralela, el Sevilla FC sigue inmerso en su riguroso proceso de reestructuración económico y encontrando la paz social entre las grandes familias sevillistas, como confirma el encuentro entre Alberto Pérez Solano, secretario del consejo de administración del Sevilla FC y José María del Nido Benavente, quienes hasta hace muy poquito eran ‘enemigos’.

La adherencia a la venta y las facilidades encontradas en el expresidente del club han posibilitado que todo fluya con mayor facilidad hasta el punto que las acciones de los Americanos -ahora en manos de A-CAP- no resulten ni necesarias, aunque también formarán parte del paquete de la venta por mera unidad de acción.

La estructura de gastos generales del Sevilla FC, al nivel de Real Madrid, Atlético y Barça

En lo que respecta a la reestructuración económica, la nota más negativa es la nueva ola de despidos protagonizada por el Sevilla FC en lo que respecta a su plantilla no deportiva. Algo que afecta a muchos trabajadores y familias, pero que tiene su explicación en una estructura de gastos generales absolutamente desorbitada y que está fuera de los niveles absolutos y relativos de los clubes que son comparables con el actual Sevilla FC; es decir, todos salvo el Real Madrid, Atlético Madrid y FC Barcelona.

Con un +50%, todo hace indicar que los últimos despidos producidos entre los trabajadores del club no serán los únicos dentro del actual contexto sevillista, que no es otro que una economía de supervivencia.