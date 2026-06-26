Nueva ola de despidos en el Sevilla: "¿Hasta dónde son capaces de llegar?"

La Federación de Peñas Sevillistas San Fernando recuerda a Del Nido Carrasco sus propias palabras negando despidos y anuncian movilizaciones a las que se ha sumado Biris Norte con un contundente comunicado: "Coged vuestro sucio dinero y marcharos ya"

La directiva del Sevilla FC sale prácticamente a una protesta nueva cada día. Aunque el volumen de la actualidad informativa haya bajado en esta sensación de 'stand by' entre el final de la temporada y el inicio oficial del mercado estival de fichajes, a pesar de que últimamente ya no se gastan tantos ríos de tinta hablando de la posible venta de la entidad, la situación está muy lejos de ser tranquila. Esta vez, el motivo de denuncia es una nueva ola de despidos de trabajadores de la entidad.

Después de la gran manifestación del pasado 18 de junio, con el sevillismo gritando SOS, en medio de una iniciativa que promueve una quedada a diario en el mosaico del Sánchez-Pizjuán para pedirle a los actuales rectores que se marchen de una vez y con Accionistas Unidos alzando la voz para alertar que "del Pacto por la Pasta se está pasando al Pacto por la Venta", la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando emitió el pasado martes una firme repulsa a la campaña de abonados que fue suscrita por AC y por Biris Norte. Este viernes, la masa social pone el grito en el cielo nuevamente y envían una pregunta a sus grandes accionistas: "¿Hasta dónde son capaces de llegar?".

"Coged vuestro sucio dinero y marchaos ya, sinvergüenzas": rotundo mensaje de Biris Norte

"¿Hasta donde son capaces de llegar? Mientras hay unos tipos que viven como sultanes a costa del Sevilla y un presidente sin capacidad que nos ha llevado a la ruina cobrando auténticos dinerales, echan a la calle a casi 20 trabajadores más del club 'por la viabilidad económica'. El desfalco y el destrozo que habéis hecho en unos años os hará estar para siempre en la historia, jamás habrá olvido y jamás habrá perdón".

"Todo esto en medio de un supuesto proceso de venta del que la afición no tiene ninguna información por el oscurantismo y la cobardía de todos y cada uno de ellos. Coged vuestro sucio dinero y marchaos ya, sinvergüenzas", espeta un contundente comunicado en redes sociales de Biris Norte, de nuevo alineándose junto a la federación de peñas ante la noticia de esta nueva oleada de despidos.

Las Peñas se movilizan en contra de los despidos de trabajadores en el Sevilla FC

"La dignidad del sevillismo no se despide. Expresamos nuestra profunda indignación y tristeza ante el injusto despido de 16 trabajadores de nuestro club, una cifra negra que lamentablemente seguirá aumentando en los próximos días. Detrás de cada puesto eliminado no hay números; hay familias destrozadas que hoy pagan los platos rotos de una gestión nefasta. El argumento de 'la viabilidad económica' es una falacia insostenible ante la que no vamos a callar", se queja la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando en un hilo de publicaciones en X.

"El coste anual de mantener a todos estos empleados es inferior al sueldo de uno solo de los miembros de la alta cúpula (presidente o vicepresidentes). Es moralmente inaceptable destruir hogares mientras los despachos mantienen salarios desorbitados", reclama el colectivo de aficionados, que concluye su comunicado compartiendo unas llamativas declaraciones de José María del Nido Carrasco negando hace poco más de dos años las noticias que avisaban de que venían años de despidos masivos.

La promesa de Del Nido Carrasco a los trabajadores del Sevilla FC

"Los trabajadores del club tienen que escuchar que mi padre va a volver al club y que los va a echar a todos, o a una parte... Los trabajadores del club tienen récords en todas las áreas a excepción del problema que tenemos, que el equipo no gana (...) Las áreas del club funcionan más que significativamente". Lo tengo que mandar es un mensaje de apoyo, de enhorabuena a todos los trabajadores del club. Mientras que yo esté en el club voy a intentar defenderlos".

"Que no se desanimen, a pesar de que están continuamente escuchando que los van a echar de sus puestos de trabajo, que no van a poder pagar la hipoteca de la casa donde viven sus mujeres y sus hijos. Todo ese ambiente genera desánimo, incertidumbre, tensión... Realizan una magnífica labor y con números incuestionables", decía el presidente en una entrevista en la Cadena SER recordada de manera oportuna.