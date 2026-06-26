¿Cuál es el valor real del Sevilla? Luis Cuervas responde y explica qué le pasó a Sergio Ramos: "Le fallaron"

El exconsejero e hijo del presidente Luis Cuervas Vilches se muestra muy crítico con la gestión y reconoce que ofreció al camero más de 90 millones de euros en avales para comprar un club que "se está intentando vender en 450 millones de euros"

"Tenía un padre que a la vez era también el presidente del Sevilla FC, de mi club. Soy socio desde el día que nací. Poder compartir ratos con Maradona, con Suker, con Simeone, con Polster... es un privilegio que me llevo para siempre". Luis Cuervas del Real, hijo del exmandatario Luis Cuervas Vilches, presume de su indudable arraigo por una entidad que atraviesa una situación que le genera mucho dolor. E incluso impotencia, pues aplaude unas loables manifestaciones de aficionados temiendo con poco efecto: "Es triste que la gente se tire a la calle y no vaya a valer para nada".

Aunque se ríe cuando le preguntan si le gustaría ser presidente algún día, el que fuera consejero del club durante la etapa de José María del Nido Benavente no esconde su opinión crítica con los actuales dirigentes y tampoco admite que ha intentado ayudar a que les derroquen de una vez. A Sergio Ramos le ofreció 90 millones de euros e incluso más, si lo necesitaba. Desde su experiencia como delegado de FIFA y UEFA, pero sobre todo como empresario especializado en el sector de los avales, Cuervas Júnior analiza la situación actual del club en el podcast Somos Invisibles y responde a la pregunta de ¿Cuánto vale el Sevilla FC?

La situación actual del Sevilla FC: "Un caos absoluto"

"El club es un caos absoluto. Una situación financiera devastadora, donde la dirección no toman ningún tipo de rumbo, se ha proyectado una venta del club que han tirado cinco meses de gestión a la basura y nos hemos plantado en un inicio de temporada improvisando: nombrando un director deportivo que era el que había, lo que no quiere decir que no sea bueno; y quedándonos con el entrenador que quiso cogerlo la pasada temporada".

"Creo que no era el que ellos pretendían tener, pero como no hay dirección, pues es el que queda", lamenta Luis Cuervas, quien señala el problema en el imparable declive que vive la plantilla curso tras curso: "El Sevilla tiene un valor de jugadores muy bajo, hay futbolistas que cobran muchísimo y no son titulares".

Por todo ello, no esconde que echa de menos los años en los que el sevillismo esperaba a ver qué sacaba de la chistera el que a su juicio es el mejor director deportivo de la historia: "Monchi ha sido un visionario del mundo del fútbol a quien todos han seguido luego. Es el mejor aunque haya tenido errores, porque el cien por cien de acierto no lo tiene nadie".

Cuervas confirma que ofreció ayuda a Sergio Ramos y explica lo que ocurrió

"He sido consejero del Sevilla FC durante seis años y hemos ganado dos veces la UEFA Europa League (2006 y 2007), una Supercopa de Europa (2007), una Supercopa de España (2007) y fuimos elegidos el Mejor Equipo del Mundo dos años seguidos -por la IFFHS, siglas en inglés de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol-", ha presumido Luis Cuervas.

En este sentido, ha confirmado la noticia de que ofreció 90 millones de euros en avales que Sergio Ramos rechazó a pesar de que se le cayeron inversores: "Yo he ofrecido a distintos compradores, en este caso también a la parte de Sergio Ramos, avales por 90 millones de euros. Incluso con la posibilidad de aportar más para poder entrar en la operación que se quiera plantear la persona que quiera comprar el club".

"¿Qué ha ocurrido? Pues que una gestora de fondos no tiene el dinero, tiene el compromiso de poner el dinero. Sergio ha intentado levantar un fondo para poder comprar el club y creo que, cuando ha ido a tirar de esos inversores, alguno le ha fallado. Entonces, al fallarle algún inversor ha tenido que modificar la oferta y al modificar la oferta ha provocado resquemor en los vendedores y han decidido no confiar en él, no venderle el club".

El valor real del Sevilla FC: "Se quiere vender en 450 millones de euros, pero..."

"Una acción del Sevilla FC no vale nada. 85.000 acciones lo valen todo. ¿Cuánto vale realmente el Sevilla? Cuando Saladino conquista Jerusalén le dice a los suyos '¿Cuánto vale esto? Vale nada y vale todo'. El Sevilla se está queriendo vender en 450 millones de euros. Puede que a nivel patrimonial no valga eso, porque los activos que tiene no los valen. Los activos principales inmobiliarios que tiene son el estadio y la ciudad deportiva, pero es inviable que se vendan. Y luego, los futbolistas".

"Con todos esos activos no le da ni para empatar con la deuda que tiene. Por lo tanto, si incluso el valor patrimonial de lo que tiene contra la deuda es negativo evidentemente el fondo de comercio no puede ser de 450 millones de euros. Pero, por otro lado, si te vas a la lista de los 10 equipos más condecorados en Europa, el Sevilla FC está el séptimo, empatado con el sexto y el octavo que son el Atlético de Madrid y el Chelsea. El Chelsea se vendió por 3.500 millones de euros y el Atlético de Madrid ha vendido el 51% por 1.500 millones. Entonces, ¿dónde está lo caro y dónde está lo barato?", ha expuesto el empresario hispalense.