Wimbledon 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del hoy martes 30 de junio con Serena Williams, Fritz, Badosa, Swiatek...

Bonita jornada del martes en Wimbledon, con el debut de Serena Williams y cuatro españoles en pista, entre ellos la catalana Paula Badosa

Después de un inicio de Wimbledon 2026 lleno de sorpresas que casi se llevan por delante al campeón, Jannik Sinner, llega una segunda jornada en la que veremos el histórico regreso de Serena Williams tras cuatro años ausente.

La ganadora de 23 Grand Slam se enfrentará a la australiana Maya Joint en el último turno de la pista central. No se podrá ver justo antes el duelo más esperado entre Taylor Fritz y Jack Draper, ya que el británico se ha dado de baja a última hora y lo suplirá Lajovic.

En cuanto a los españoles, quedan cuatro por debutar y lo harán este martes. En el cuadro masculino, el 'lucky loser' Pablo Llamas se cruza con el norteamericano Zachary Svajda y Jaume Munar, con el cabeza de serie Fran Cerúndolo. Y, en el femenino, Oksana Selekhmeteva se cruza con Sinja Kraus mientras que Paula Badosa debuta en un gran partido ante la estadounidense Emma Navarro.

Horarios y orden de juego de Wimbledon 2026 del martes 30 de junio

Centre Court

Taylor Townsend-Iga Swiatek (14:30 horas)

Taylor Fritz-Dusan Lajovic (A continuación)

Serena Williams-Maya Joint (A continuación)

Court 1

Alexander Blockx-Alexander Zverev (14:00 horas)

Lois Boisson-Elena Rybakina (A continuación)

Stan Wawrinka-Matteo Berrettini (A continuación)

Court 2

Amanda Anisimova-Lina Gjorcheska (12:00 horas)

Otto Virtanen-Ben Shelton (A continuación)

Elina Svitolina-Daria Snigur (A continuación)

Mariano Navone-Flavio Cobolli (A continuación)

Court 3

Katie Boulter-Tyra Caterina Grant (12:00 horas)

Alex de Minaur-Roman Andres Burruchaga (A continuación)

Jakub Mensik-Toby Samuel (A continuación)

Nadia Podoroska-Marta Kostyuk (No antes de las 18:00 horas)

Court 12

Jasmine Paolini-Robin Montgomery (12:00 horas)

Thanasi Kokkinakis-Alexander Bublik (A continuación)

Alexandra Eala-Renata Zarazua (A continuación)

Frances Tiafoe-Terence Atmane (A continuación)

Court 18

Kayla Day-Madison Keys (12:00 horas)

Karen Khachanov-Billy Harris (A continuación)

Dane Sweeny-Grigor Dimitrov (A continuación)

Ella Seidel-Linda Noskova (A continuación)

Court 4

Tereza Valentova-Karolina Pliskova (12:00 horas)

Matteo Arnaldi-Quentin Halys (A continuación)

Lorenzo Sonego-Tomas Martin Etcheverry (A continuación)

Camila Osorio-Simona Waltert (A continuación)

Court 5

Kamil Majchrzak-Alejandro Tabilo (12:00 horas)

Iryna Shymanovich-Viktorija Golubic (A continuación)

Yuliia Starodubtseva-Anna Blinkova (A continuación)

Court 6

Anhelina Kalinina-Kamilla Rakhimova (12:00 horas)

Kyrian Jacquet-Vilius Gaubas (A continuación)

Veronika Erjavec-Leolia Jeanjean (A continuación)

Tallon Griekspoor-James Duckworth (A continuación)

Court 7

Adrian Mannarino-Titouan Droguet (12:00 horas)

Benjamin Bonzi-Gabriel Diallo (A continuación)

Elena-Gabriela Ruse-Caty McNally (A continuación)

Court 8

Yannick Hanfmann-Giovanni Mpetshi Perricard (12:00 horas)

Kimberly Birrell-Alina Korneeva

Oksana Selekhmeteva-Sinja Kraus

Alex Molcan-Daniel Altmaier

Court 9

Sho Shimabukuro-Jaime Faria (12:00 horas)

Beatriz Haddad Maia-Maria Timofeeva (A continuación)

Corentin Moutet-Marcos Giron (A continuación)

Polina Kudermetova-Liudmila Samsonova (A continuación)

Court 11

Petra Marcinko-Sofia Kenin (12:00 horas)

Pablo Llamas-Zachary Svajda (A continuación)

Patrick Kypson-Mackenzie McDonald (A continuación)

Ajla Tomljanovic-Mariam Bolkvadze (A continuación)

Court 14

Valentin Royer-Harry Wendelken (12:00 horas)

Jaume Munar-Francisco Cerundolo (A continuación)

Elise Mertens-Laura Siegemund (A continuación)

Diana Shnaider-Eva Lys (A continuación)

Court 15

Maria Sakkari-Clara Tauson (12:00 horas)

Alex Michelsen-Jacob Fearnley (A continuación)

Raphael Collignon-Arthur Fils (A continuación)

Ashlyn Krueger-Donna Vekic (No antes de las 18:00 horas)

Court 16

Irina-Camelia Begu-Katie Swan (12:00 horas)

Damir Dzumhur-Arthur Fery (A continuación)

Emma Navarro-Paula Badosa (A continuación)

Vit Kopriva-Jan Choinski (A continuación)

Court 17

Talia Gibson-Marie Bouzkova (12:00 horas)

Ugo Humbert-Zizou Bergs (No antes de las 14:00 horas)

Sorana Cirstea-Sara Bejlek (A continuación)

Jiri Lehecka-Alexei Popyrin (A continuación)

¿Dónde ver por tv y online Wimbledon 2026?

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.