Pleno español en el cuadro femenino de Wimbledon y Davidovich sigue la fiesta

Jessica Bouzas y Sara Sorribes suman las primeras victorias españolas en el cuadro femenino de Wimbledon

Sólo cuatro representantes españoles afrontaban el cuadro final de Wimbledon tras la baja de última hora de Cristina Bucsa, pero de momento han dado la cara con un pleno en la primera jornada, en la que Sara Sorribes volvió a ganar en el torneo londinense varios años después y en el que Jessica Bouzas daba una de las sorpresas de esta primera jornada.

La tenista gallega doblegó con más contundencia de a esperada a una de las jugadoras más en forma del momento, la austriaca Anastasiya Potapova, cabeza número 27, a la que derrotó por un claro 6-2 y 6-3 en 1 hora y 17 minutos.

Bouzas demostró que tiene un idilio con este torneo, donde el pasado año alcanzó la cuarta ronda, y se mostró muy superior desde el principio y no dio opción a su rival en ninguna de las dos mangas.

"Me gusta mucho este torneo y le tengo mucho cariño. Me siento muy cómoda en hierba y Wimbledon es un torneo especial para mí", reconocía Bouzas, quien avisó que, pese a la claridad del marcador, el duelo no había sido nada fácil para ella. "Ha sido una victoria importante contra una rival muy dura. Sabía que iba a ser un partido difícil, pero estoy muy satisfecha por como lo he gestionado tanto a nivel de tenis como mental", afirmó.

El triunfo ante Potapova debe darle confianza de cara a lo que le viene ahora, ya que la ucraniana Dayana Yastremska, aunque tiene peor ránking, es una jugadora muy peligrosa.

Sara Sorribes se cita con Jessica Pegula

Antes de que Bouzas lograra empezar con tan buen pie, Sara Sorribes se había encargado de abrir con triunfo la participación española en este cuadro. La castellonense ha superado en primera ronda a la andorrana Victoria Jiménez y, con ello, ha igualado su mejor resultado en Wimbledon.

Sorribes vencía por 6-2 y 6-3 y ahora tendrá opción de alcanzar por primera vez la tercera ronda, en su cuarto intento, ante la número 5 del ránking, la estadounidense Jessica Pegula. "Será complicado, pero voy a intentar vivirlo al máximo y darlo todo como estoy haciendo hasta ahora. Voy a competir de la mejor manera", añadía la medalla de bronce en los Juegos de París 2024.

Ante Jiménez, se mostró muy sólida y dominó el duelo de principio a fin. Rompió por dos veces el servicio de su rival para apuntarse la primera manga y se supo sobreponer en el tramo final de la segunda a la reacción de la andorrana.

"Poder competir de esta manera es lo que más ilusión me ha hecho. (...) Cuando ha terminado el partido he pensado: que guay volver de un tiempo un conseguir la victoria. He conseguido encadenar muchos entrenamientos y es lo que me ha permitido acercarme a lo que me iba a encontrar en hierba, porque esta superficie es completamente diferente", sentenciaba la jugadora española.

Alejandro Davidovich, lleno de confianza tras su título en Mallorca

Si en chicas han ganado las dos españolas que han jugado, en el cuadro masculino han sido cuatro de los seis representantes que han arrancado bien en esta edición de Wimbledon 2026. Sólo Roberto Bautista y Martín Landaluce han dicho adiós.

El último en hacerlo ha sido un Alejandro Davidovich que llegaba de haber ganado menos de 48 horas antes el primer título de su carrera en el ATP Tour (Mallorca Championship) y que, pese a que apenas se ha entrenado en Londres, ha superado en primera ronda al argentino Juan Manuel Cerúndolo, verdugo de Sinner en Roland Garros.

El tenista malagueño ganó por 6-4, 6-4 y 7-6(2) y ahora se enfrentará, en segunda ronda, al húngaro Fabian Marozsan, a quien ganó el pasado viernes en las semifinales del torneo mallorquín.

Davidovich ganó las dos primera mangas merced a dos 'breaks'. El primero, logrado en el séptimo juego del primer set, que luego ratificaría; y el segundo en el tramo final de la segunda manga.

Con dos sets a cero, Cerúndolo no se rindió pese a que su rival le rompió por dos veces el servicio y llegó a igualar para forzar el 'tie break'. Allí no pudo alargar más el partido y acabó cediendo por 7-2.