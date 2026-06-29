Morante dicta sentencia sobre su futuro inmediato tras brillar en el escaparate internacional

Protagonista en el debut de España en el europeo sub 19, el canterano bético ha respondido con claridad sobre sus intenciones para la próxima temporada, compartidas con el club heliopolitano

José Antonio Morante exhibió ayer la magnífica salud de la cantera del Betis al destacar en el estreno de España en el Europeo sub 19 que se disputa en Gales mientras se desarrolla el Mundial.

Y es que el futbolista verdiblanco sobresalió en el avasallador debut de la selección adiestrada por Paco Gallardo contra el combinado anfitrión (0-7), pues en solo dos minutos centró todos los focos al anotar dos tantos. Primero recogió un rechace en el área para fusilar con su pierna zurda, en el 28', y luego lanzó un obús desde fuera del área que se coló ajustado al palo.

El Betis y Morante comparten planes de futuro

Una exhibición que refleja su fantástica proyección y que el Betis cuenta con una joya que precisamente ayer cumplió 19 años. No en vano, en el club heliopolitano hay depositada mucha ilusión en la evolución en el extremo derecho, hasta el punto de considerarlo un activo para el primer equipo a medio plazo, no descartándose que en la próxima temporada ya empiece a aparecer en la elite de manera puntual.

Lo cierto es que el club verdiblanco y de La Puebla comparten intenciones de futuro, tanto en cuanto Morante ha dejado claro que a día de hoy solo piensa en el Betis a pesar de que ya despierta a nivel internacional.

En este sentido, tras su brillante actuación ante Gales, Morante atendió a Carrusel Deportivo, y fue cuestionado sobre sus planes para la próxima campaña, a lo que respondió sin dudar, demostrando su compromiso y su deseo de triunfar con la verdiblanca.

Morante, tajante con su futuro

"Tengo contrato y el año que viene quiero seguir en el Betis. Es el equipo de mi vida", señaló de manera tajante Morante, que celebró su gran debut y el de la Selección Española en el Europeo sub 19.

"Sabíamos de la importancia que tenía arrancar bien el europeo y, bueno, yo creo que lo hemos demostrado. La verdad que empezar así, y más viniendo de todas las convocatorias de la ronda élite, sirve para consolidar aún más la familia, porque ya de grupo poco, ya es una familia", indicó el extremo cigarrero, que destacó el buen ambiente en el vestuario.

"Hay muy buen rollo y la verdad que estamos deseando, ya que llegue el siguiente partido para salir al campo a demostrar que queremos ganar el Europeo", indicó Morante, que reveló quién en su 'hermano' en la plantilla: "Tengo a Thiago (Pitarch), por ahí, también a Manu (González), que es del Betis".

Feliz por su estreno en el Europeo el día de su cumpleaños

Además, Morante se mostró muy satisfecho por su actuación personal ante Gales, lo que le sitúa desde ya en el escaparate internacional. "La verdad que muy bien, estoy muy contento con mi partido. Estos dos goles sirven para también celebrar mi cumpleaños", apuntó el bético, que se regaló dos goles el día que cumplió 19 años subido a la ola del éxito.