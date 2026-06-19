Manu González y Morante jugarán el Europeo; Masqué, Corralejo y Nico Guillén se vuelven

El seleccionador de la 'Rojita', el hispalense Paco Gallardo, ha realizado este viernes la última criba y se lleva a Gales a dos de los cuatro béticos que había preconvocado, pero no al sevillista; los descartados estarán a punto para iniciar las pretemporadas con Pellegrini y García Plaza

El seleccionador español sub 19, Paco Gallardo, ha dado a conocer este viernes la lista definitiva de 21 convocados (18 de campo y tres porteros, uno de ellos como reserva) para el Campeonato de Europa de la categoría, que se disputa entre el 28 de junio y el 11 de julio en Gales, donde la 'Rojita' buscará el décimo título de su historia. Los elegidos se concentrarán desde este domingo 21-J en El Albir (Alicante) para realizar los últimos entrenamientos, después de una primera fase con 26 preconvocados en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, antes de viajar el jueves de la semana que viene a Reino Unido para el debut ante la anfitriona del 28-J.

Finalmente, de los cinco representantes de los equipos hispalenses que había en tierras madrileñas, han quedado dos de la criba final, los verdiblancos Manu González y José Antonio Morante, volviéndose para casa sus compañeros Óscar Masqué e Iván Corralejo, así como el blanquirrojo Nico Guillén, que se quedan a las puertas, pero, mirando la botella medio llena, estarán disponibles para Manuel Pellegrini y Luis García Plaza, respectivamente, en el inicio de las pretemporadas de Real Betis y Sevilla FC, previstas para el 7 de julio en el caso heliopolitano y cuatro días antes en el nervionense.

La lista definitiva de 21 representantes españoles en el Europeo 2026 de Gales

PORTEROS

Manu González (Real Betis)

Javi Navarro (Real Madrid)

Pau Polo (Villarreal CF) (reserva)

DEFENSAS

Jesús Fortea (Real Madrid)

Buba Sangaré (Elche CF)

Mario Rivas (Real Madrid)

Anxo Rodríguez (RC Celta de Vigo)

Jorge Salinas (Racing de Santander)

Andrés Cuenca (Sporting de Gijón)

Diego Aguado (Real Madrid)

CENTROCAMPISTAS

Xavi Espart (FC Barcelona)

Dilan Zárate (Inter de Milán)

Thiago Pitarch (Real Madrid)

Quim Junyent (FC Barcelona)

Andrés Antañón (RC Celta de Vigo)

DELANTEROS

Dani Yáñez (Real Madrid)

José Ángel Gaitán 'Joselillo' (Villarreal CF)

Ousmane Diallo (Borussia Dortmund)

José Antonio Morante (Real Betis)

Sergio Esteban (Atlético de Madrid)

Hugo López (Villarreal CF).

El calendario de la selección española sub 19 en el Campeonato de Europa

La 'Rojita' sub 19 de Paco Gallardo se estrenará en la competición continental el próximo domingo 28 de junio a las 20:00 hora española ante la anfitriona, Gales, en el Racecourse Ground de la localidad de Wrexham, mientras que se enfrentará en el segundo partido del Grupo A a Dinamarca el miércoles 1 de julio en la misma franja, pero en el Central Park de Denbeigh. El tercer duelo será ya el sábado 4 de julio a las cuatro de la tarde aquí contra Alemania, repitiendo el mismo escenario que ante los nórdicos. Se clasifican los dos primeros y las semifinales se juegan miércoles 8 de julio (18:30 y 21:00 horas en los dos estadios referidos), mientras que los dos mejores terceros juegan a las 16:00 ese día el 'play off' para la vacante en el Mundial sub 20 en el Bangor City Stadium. La final, el 11-J a las 21:00 en Wrexham.