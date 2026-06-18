Los talentos béticos de la sub 19, a la espera de una decisión clave: "Estamos ansiosos"

Óscar Masqué, Manu González, José Antonio Morante e Iván Corralejo se encuentran concentrados con la selección española sub 19 para preparar el Europeo de la categoría. Mañana viernes, Paco Gallardo debe realizar cinco descartes

Mientras el foco futbolístico internacional se central en el Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, la selección española sub 19 avanza en su preparación del Europeo de la categoría que se celebrará de 28 de junio al 11 de julio en Gales. Los 26 jugadores convocados por Paco Gallardo trabajan en la Ciudad Deportiva de Las Rozas con el objetivo de convencer al ex técnico sevillista, que mañana viernes ofrecerá la lista definitivas de 21 futbolistas que representarán a España, con cuatro canteranos béticos entre los aspirantes.

El Real Betis, el segundo club que más jugadores aporta

El buen trabajo de cantera que se viene realizando en el Real Betis tiene su reflejo en esa importante presencia que protagonizan el extremo José Antonio Morante, el mediocentro Iván Corralejo, el lateral derecho Óscar Masqué y el meta Manu González. De hecho, solo el Real Madrid, con ocho, aporta más jugadores, doblando el club verdiblanco en este sentido al FC Barcelona y el Villarreal.

A la espera de la decisión definitiva de Gallardo, los talentos béticos han expresado sus sensaciones ante la oportunidad que se les presenta y han mostrado su ilusión en los medios oficiales del club verdiblanco. Aunque a nivel colectivo la temporada en el Betis Deportivo acabó siendo amarga por el descenso, que aún podría ser revertido por los problemas económicos del Cartagena, ellos cuatro vienen a confirmar la excelente salud de una cantera que viene dando muchas alegrías a nivel deportivo y también económico, gracias a los millonarios traspasos de varios jugadores formados en ella.

Ilusionados por la "oportunidad" que se les presenta

"El trabajo de todo el año, aunque el resultado no fue el que queríamos, nos ha dado una nueva oportunidad y la verdad es que los cuatro estamos aquí entrenando muy bien y queremos ponerle la guinda al pastel al final de la temporada. Estamos todos ansiosos porque empiece el campeonato, con muchas ganas de que llegue el primer partido y vamos a darlo todo", afirmó al respecto Manu González, que pasará a ser el tercer portero del primer equipo tras la retirada de Adrián San Miguel.

Todos demuestran una gran complicidad después de varias campañas progresando juntos, por lo que se sienten como en casa. "Nos entendemos muy bien, cuando te llevas tan bien con tus compañeros y te entiendes te salen las cosas", aseguró en este sentido Iván Corralejo, que ya tuvo la oportunidad de debutar esta pasada campaña tanto en LaLiga como en la Copa del Rey a las órdenes de Manuel Pellegrini, mientras que Morante lo hizo en la Europa League.

Todos ellos, además, podrían participar en la pretemporada del primer equipo, aunque si finalmente se encuentran entre los elegidos por Gallardo tendrán que posponer su incorporación a un trabajo cuyo comienzo está ya a la vuelta de la esquina, pues los profesionales verdiblancos se someterán a las habituales pruebas médicas y físicas el 7 de julio.

La hora de ruta de España

Si superan el corte, el domingo tendrán que desplazarse a El Albir, en Alicante, para llevar a cabo la segunda fase de la preparación, partiendo ya desde allí el jueves 25 con destino a Gales. Cabe recodar que España se estrenará en el Europeo sub 19 el domingo 28, a las 19;00 horas, ante la anfitriona en la ciudad de Wrexham, en el estadio The Racecourse Ground. Tars ello, el miércoles 1 de julio deberá medirse a la misma hora a Dinamarca, cerrando la fase de grupos el sábado 4 contra Alemania a las 15:00 horas. Solo los dos primeros accederán a las semifinales de un torneo que reúne a las ocho mejores selecciones del continente.