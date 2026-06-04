Se queda con LaLiga... ¿y con la Champions? Álvaro Valles, el quinto mejor portero del Betis en el siglo XXI

El meta de La Rinconada ha terminado el año de su ansiado regreso a casa con un meritorio 33 por ciento de imbatibilidad, dejando su portería a cero en 11 de sus 33 encuentros oficiales entre LaLiga EA Sports y la UEFA Europa League -en Copa del Rey sólo jugó Adrián-. Sólo cuatro cancerberos mejoran ese dato en los últimos 26 años (seis, contando los cursos en Segunda división)

La idea del Betis es cambiar a Adrián por Manu González y no tocar más la portería.Real Betis

El Real Betis ha arrancado el verano señalando la portería como el puesto que menos dudas le genera a priori al entrenador, Manuel Pellegrini, y al director deportivo, Manu Fajardo. A priori, el único cambio obligado es sencillo al contar con un relevo natural: canterano por canterano. Como el curso pasado tras la salida de Fran Vieites.

La retirada del veterano Adrián San Miguel (39 años) tras acabar contrato dejará libre una vacante como tercer portero para el joven Manu González (19), que mantendrá ritmo competitivo jugando con el filial en Segunda Federación pero se ejercitará con el primer equipo a la espera de una oportunidad para relevar a Pau López (31) y Álvaro Valles (28), retornados el pasado verano. En su primer año en el primer equipo, el ex de Las Palmas ha firmado el quinto mejor registro de un portero del Betis en este cuarto de siglo.

Álvaro Valles se gana el rol de portero titular del Betis en la 26/27: ¿Liga y Champions?

El arco verdiblanco seguirá siendo enteramente canterano y, sin duda, Álvaro Valles se ha ganado el derecho de arrancar con la vitola de titular después de acabar imbatido en un tercio de sus 33 encuentros oficiales. Es decir, ha acabado con 11 porterías a cero, estableciendo así una marca que en los 26 años de este siglo XXI sólo han superado cuatro porteros -seis, contando también las temporadas en Segunda división.

Eso sí, habrá que ver si Pellegrini apuesta por volver a repartir competiciones; ya que la UEFA Champions League es un caramelo codiciado para todos y si es un reparto de sólo dos o si Manu González también entra en él. En esta 25/26, a excepción de rotaciones muy puntuales, la Copa del Rey fue para el sevillano, la Europa League fue para el catalán y en LaLiga EA Sports jugó el de La Rinconada. Tres 'clean-sheets' en 16 choques ha aportado Pau y una en seis ha firmado Adrián, frente a las 11 en 33 de Álvaro.

Porteros del Real Betis con más partidos imbatidos en el siglo XXI

Curso | Portero | Portería a cero | Partidos totales

14/15 | Antonio Adán | 18 | 40 (En Segunda) 01/02 | Toni Prats | 17 | 36 09/10 | Iñaki Goitia | 17 | 42 (En Segunda) 15/16 | Antonio Adán | 12 | 37 05/06 | Toni Doblas | 12 | 37 02/03 | Toni Prats | 12 | 45 | 21/22 | Rui Silva | 11 | 32 12/13 | Adrián San Miguel | 11 | 32 25/26 | ÁLVARO VALLES | 11 | 33 00/01 | Toni Prats | 10 | 17 (En Segunda) 22/23 | Rui Silva | 10 | 28 23/24 | Rui Silva | 10 | 37 18/19 | Pau López | 10 | 35 16/17 | Antonio Adán | 10 | 37

Récords de porterías a cero en el Betis: de Jaro y Prats a Rui Silva pasando por Doblas y Adán

En el presente siglo, únicamente mejoran el rendimiento de Álvaro Valles las 17 porterías a cero de Toni Prats, en la 2001/2002; y las 12 que firmaron tanto Antonio Adán, en la 2015/2016, como Toni Doblas en la 05/06 y el propio Prats en la 02/03. Con las mismas 11, aunque con un partido menos que el ex de la UD Las Palmas se quedaron Adrián San Miguel (12/13) y un Rui Silva (21/22) que superó la decena de imbatibilidades en sus tres cursos en el Betis.

El récord absoluto de todos los tiempos sigue siendo del único ganador bético del Trofeo Zamora al portero menos goleado de LaLiga, Pedro Jaro, quien en la 94/95 dejó su portería intacta en 20 de sus 38 encuentros. En 18 se quedó Antonio Adán y en 17 Iñaki Goitia, pero ambos en las dos últimas temporadas en Segunda; con el balear sumando 16 en la 97/98.

Por debajo, compitiendo en la máxima categoría del fútbol español, la lista con los mejores registros de imbatibilidad del conjunto verdiblanco en una misma temporada sigue con las 15 de José Luis Diezma (93/94) y las 14 de Manuel Campos (71/72), de José Ramón Esnaola (79/80 y 83/84) y, una vez más, de los propios Toni Prats (96/97) y Pedro Jaro (95/96).