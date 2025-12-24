El Betis cierra la puerta: Álvaro Valles se crece y regala por Navidad el mejor registro defensivo del curso

La temporada comenzó con Pau López jugando en LaLiga, Álvaro Valles en la Europa League y Adrián San Miguel en la Copa del Rey; pero el portero de La Rinconada ha sabido aprovechar las lesiones para quedarse con su porción de tarta y con la del catalán. Los números, además, le dan la razón

El Real Betis despedirá el año 2025 entre guarismos que hinchan los pechos de sus aficionados. Como el que le sitúa como el quinto mejor equipo de LaLiga EA Sports en el año natural (63 puntos en 37 jornadas) y también como el quinto mejor ataque del campeonato español en los últimos 12 meses (68 goles). Además, con sólo tres derrotas, es el cuarto conjunto europeo que menos ha perdido en esta 25/26 en la que también está invicto a domicilio. Por si fuera poco, como guinda final ha cerrado su puerta para marcar el mejor dato defensivo de este curso, 271 minutos seguidos sin encajar tras lograr terminar imbatido las tres últimas citas previas a este parón navideño.

El Betis cierra 2025 con tres partidos seguidos dejando su portería a cero

Álvaro Valles sigue reivindicándose y dando muestras de que a Pau López le va a costar muchísimo recuperar la titularidad que ostentaba hasta la lesión que le mantuvo parado todo el mes de noviembre. El de La Rinconada ha dejado intacta su portería en los duelos ligueros ante el Rayo Vallecano (0-0) y frente al Getafe CF (4-0), en las jornadas 16 y 17.

Entre medias, Adrián San Miguel también dejó su portal a cero en el choque de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra al Real Murcia (0-2). Así, el último tanto encajado por el Betis fue el que le marcó el Dinamo de Zagreb (1-3) en el último minuto del choque del pasado 11 de diciembre, correspondiente a la sexta jornada de la Fase Liga de la UEFA Europa League.

Es la primera vez en esta 25/26 que el Betis enlaza tres encuentros seguidos sin encajar. En los siete primeros duelos oficiales de la temporada sólo terminó imbatido en uno: el 1-0 contra el Alavés del 22 de agosto. Luego, enlazó dos citas en septiembre, con CA Osasuna y PFC Ludogorets y otros dos en noviembre, RCD Mallorca y Olympique de Lyon. En total, ha dejado su puerta a cero en 10 de los 26 partidos de la presente campaña y siete de ellos ha sido con Álvaro Valles como portero titular.

Álvaro Valles, imbatido en uno de cada dos partidos que juega con el Betis

Álvaro Valles presenta un notable promedio de siete 'clean sheets' en 15 participaciones. En LaLiga, no fueron capaces de batirle el CA Osasuna (0-2), el Sevilla FC (0-2 en El Gran Derbi), el Rayo Vallecano (0-0) ni el Getafe CF (4-0); mientras que en la Europa League secó de manera consecutiva al Ludogorets búlgaro (0-2), al KRC Genk belga (0-0) y al Olympique de Lyon francés (2-0). Y su estadística aún podría ser mucho mejor, pues los 14 tantos encajados en 15 citas se vieron afectados por los cinco que recibió del FC Barcelona (3-5) hace tres semanas.

Por su parte, Adrián suma dos tantos en contra en tres partidos y terminó imbatido por primera vez en el duelo copero en Murcia (0-2), después de haberse llevado un tanto del Atlético Palma del Río cordobés (1-7) y otro del Torrent CF valenciano (1-4). En lo que respecta a Pau López, que lleva dos meses sin jugar (uno por lesión y otro por suplencia), ha encajado nueve dianas en ocho encuentros en los que ha sumado dos porterías a cero: 1-0 al Alavés y 2-0 contra Osasuna.