Morante se luce en el escaparate europeo: golazos para celebrar su cumpleaños y lanzar un mensaje al Betis

El extremo, que cumple 19 años, firmó un doblete en el arrollador estreno de la selección española sub 19 en el Europeo de Gales, volviendo a llamar con fuerza a la puerta de Manuel Pellegrini

Mientras el foco futbolístico internacional se central en el Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, la selección española sub 19 ha firmado este domingo una goleada de escándalo (0-7) en su debut en el Europeo de la categoría ante la anfitriona Gales, en el encuentro disputado en el estadio Racecourse Ground de la ciudad de Wrexham. Un resultado que, obviamente, coloca 'La Rojita' como líder del grupo A, en el que además también se encuentran Dinamarca y Alemania a los que deberá enfrentarse el próximo miércoles 1 de julio y el sábado día 4, respectivamente.

Dos goles con dos zurdazos en 8 minutos

El conjunto adiestrado por Paco Gallardo no tuvo piedad de su rival y tuvo en José Antonio Morante a su jugador más determinante. El talentoso canterano del Real Betis firmó un doblete en apenas 8 minutos en el primer tiempo. Primero cazó un rechace en el área para fusilar con su pierna zurda, en el 28', y luego enganchó un zapatazo desde fuera del área que se coló ajustado al palo, completando la goleada Dani Yáñez, Espart, Quim Junyent, Sergio Esteban y Dani Aguado.

Manu González también fue titular

Junto al extremo, al que su padre, Morante de la Puebla, visitó en la concentración para desear suerte a toda la expedición, también partió como titular el meta Manu González, llamado a ser el tercero portero de la primera plantilla verdiblanca en la 26/27 tras la retirada de Adrián San Miguel. En su caso, disputó los 90 minutos, mientras que su compañero fue sustituido en el 63 por Gaitán.

Le bastó poco más de una hora, por tanto, para lucirse en un escaparate en el que España, además del título, busca un billete para el Mundial sub 20 del de 2027, algo que conseguirán los cuatro semifinalistas, que serán los dos primeros de cada grupo. Por el otro lado del cuadro pugnan también por ello Italia, Ucrania, Croacia y Serbia.

Pero, además, se da la circunstancia de que hoy, 28 de junio, es el cumpleaños de Morante, que no pudo celebrar de mejor manera sus 19 años, por lo que también fue felicitado por un Real Betis que sabe que tiene en el cigarrero a una de sus grandes perlas. De hecho, aunque no podrá comenzar la pretemporada a las órdenes de Manuel Pellegrini, con sus goles ha lanzado un mensaje al técnico chileno, que ya lo hizo debutar esta última temporada en la Europa League.

Los números de Morante

El extremo dispuso de 22 minutos en la visita al PAOK de Salónica, lo que supuso la guinda a una campaña en la que firmó 7 goles en 31 partidos con el Betis Deportivo en Primera RFEF e hizo otros dos tantos en seis choques con el Juvenil A en la Youth League. Un jugador de futuro y también de presente, que cada vez llama con más fuerza a la puerta del primer equipo.

El gran momento de la cantera verdiblanca

Pero no es el único. Junto a Manu González y Morante, de la lista definitiva de Gallardo se cayeron otros dos béticos como Iván Corralejo y Óscar Masqué. Pero todo ello essíntoma del gran trabajo que se viene realizando en los escalafones inferiores, tanto a nivel de captación como de preparación, siendo muchos los jóvenes que comienzan a asomar la cabeza para morar al primer equipo. "Hay una infinidad de jugadores que vienen apretando y yo creo que ése es el mayor mérito de la cantera. Se está trabajando muy bien en todos los sectores, así que hay que estar contentos. Vienen camadas muy buenas. Yo lo estoy viendo en el día a día, los estoy disfrutando, y la verdad es que es una pasada", ha señalado al respecto Dani Fragoso, técnico del filial.