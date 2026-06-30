Mundial 2026 | Partidos de hoy martes 30 junio: horarios y dónde ver en TV, juegan Países Bajos - Marruecos, Costa de Marfil - Noruega y Francia - Suecia

Los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 continúan con tres cruces de mucho nivel, donde Kylian Mbappé y Erling Haaland aparecen como las estrellas del día

El Mundial 2026 sigue avanzando en su fase eliminatoria y este martes 30 de junio deja tres partidos de dieciseisavos con mucho atractivo: Países Bajos - Marruecos, Costa de Marfil - Noruega y Francia - Suecia.

La jornada arranca de madrugada con el duelo entre neerlandeses y marroquíes, continúa por la tarde con Costa de Marfil ante Noruega y se cierra por la noche con Francia, una de las grandes favoritas, frente a Suecia.

Partidos de hoy martes 30 de junio en el Mundial 2026

La fase de grupos ya quedó atrás y el Mundial entra en el territorio donde no hay margen de error. A partir de ahora, cada partido decide una pase de ronda y cada selección sabe que un mal día puede dejarla fuera del torneo.

Este martes aparecen tres eliminatorias con perfiles muy distintos. Países Bajos y Marruecos abren la jornada española en la madrugada, Costa de Marfil y Noruega se cruzan en un duelo físico y abierto, y Francia se mide a Suecia en uno de los partidos más atractivos del día.

Países Bajos - Marruecos: horario y dónde ver en TV

El Países Bajos - Marruecos se disputa a las 03.00 horas de la madrugada del martes 30 de junio, en horario peninsular español. El encuentro podrá verse en directo a través de DAZN.

Es uno de los cruces más especiales de los dieciseisavos. Países Bajos llega como primera del Grupo F, después de empatar con Japón, golear a Suecia y superar a Túnez. La selección neerlandesa ha enseñado pegada, ritmo y capacidad para romper partidos desde los costados.

Marruecos, por su parte, mantiene vivo el impulso competitivo que ya mostró en el Mundial de Qatar 2022. La selección africana terminó invicta la fase de grupos y vuelve a una eliminatoria con la sensación de ser mucho más que una posible sorpresa.

Costa de Marfil - Noruega: horario y dónde ver en TV

El Costa de Marfil - Noruega se juega a las 19.00 horas, en horario peninsular español, y el partido podrá verse en DAZN mediante pago de su suscripción.

Costa de Marfil ha sido una de las selecciones africanas que mejor ha aprovechado la fase de grupos. El equipo marfileño se metió en dieciseisavos después de competir en un grupo exigente, con Alemania y Ecuador, y llega al cruce con argumentos para creer.

Noruega aparece en el otro lado con un perfil muy reconocible: potencia, velocidad, presencia física y un nombre que condiciona cualquier previa, Erling Haaland. La selección nórdica fue segunda del Grupo I, donde ganó a Irak y Senegal antes de caer ante Francia.

Francia - Suecia: horario y dónde ver en TV

El Francia - Suecia cierra la jornada mundialista del martes a las 23.00 horas. Es el único partido del día que podrá verse también en abierto gracias a RTVE, a través de La 1 y la web de RTVE Play, además de DAZN.

Francia llega como una de las selecciones más fuertes del Mundial 2026. Cerró la fase de grupos con pleno de victorias ante Senegal, Irak y Noruega, y lo hizo con una producción ofensiva muy alta. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y el resto del ataque francés han colocado a Les Bleus en el grupo de favoritos reales al título.

Suecia, en cambio, llega desde un camino más irregular. Empezó con una goleada ante Túnez, sufrió una dura derrota contra Países Bajos y logró clasificarse como una de las mejores terceras en el Grupo F tras empatar ante Japón.