La traición de Afellay: ﻿"Crecí aquí pero mis raíces son marroquíes, mi corazón está con Marruecos﻿"

El exinternacional neerlandés ha dejado claro que va con Marruecos en la eliminatoria entre ambos aunque en su momento decidiera jugar por el país europeo, unas palabras que han sido muy critadas en Países Bajos

Esta próxima madrugada se enfrentan en dieciseisavos de final Países Bajos y Marruecos, un duelo especial dada la gran colonia marroquí que vive en Países Bajos. Y una buena muestra de ello es el exfutbolista Ibrahim Afellay. Nacido en Utrecht pero con raíces marroquíes, Afellay pasó por el PSV Eindhoven, el Barcelona, el Schalke 04, el Olympiacos o el Stoke City antes de colgar las botas en 2021.

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Y con la selección, eligió jugar para Países Bajos, su lugar de nacimiento, aunque si bien pudo hacerlo también con Marruecos por sus orígenes. Con Holanda fue internacional en 53 ocasiones y marcó siete goles, disputando las Eurocopas de 2008 y 2012 así como el Mundial de 2010, donde Holanda fue subcampeona.

Sin embargo, para el partido de esta noche, Ibrahim Afellay se cambia de camiseta y apuesta por Marruecos. "En este partido en particular mi corazón está con Marruecos, simplemente porque mis raíces son marroquíes. Mis padres son de Marruecos y mi familia vive allí. ¿Qué motivación adicional necesito?", ha afirmado Afellay en unas declaraciones a la cadena 'NOS'.

El propio Afellay sabe que sus palabras pueden traer cola y que muchos neerlandeses no las compartan o entiendan, por eso deja claro que no tiene nada contra Países Bajos. "Sé que mucha gente lo interpretará mal. Yo también crecí aquí y estoy increíblemente agradecido con Países Bajos. ¿Dónde está mi corazón o mi preferencia? En Marruecos", ha recalcado.

"Estoy muy agradecido con los Países Bajos, pero eso fue gracias a mi rendimiento y habilidades. No fui elegido para la selección holandesa porque soy una persona agradable, sino porque lo merecía", ha recordado Afellay sobre los motivos que le llevaron a defender a la 'Oranje' durante varios años.

Y cómo él mismo vaticinaba, sus palabras no han sentado nada bien a buena parte de la afición de Países Bajos, levantando multitud de críticas hacia sus palabras ya que algunos incluso lo consideran como una traición al país que le dio todo futbolísticamente. De hecho, actualmente es uno de los técnicos asistentes de Peter Bosz en el exitoso PSV Eindhoven.

Países Bajos no pierde en el Mundial desde 2010

Países Bajos afronta los dieciseisavos de final frente a Marruecos con la intención de prolongar su larga racha de invicta en los Mundiales, que comenzó tras perder en la final de Copa del Mundo de Sudáfrica frente a España en la prórroga.

En 2026, los de Koeman se estrenaron igualando 2-2 con Japón y luego venciendo por 5-1 a Suecia y por 1-3 a Túnez. Si bien no participó en Rusia 2018, sí lo hizo en Brasil 2014 y en Qatar 2022, certámenes en los que acumuló ocho victorias y cuatro empates. Sus eliminaciones, una en semifinales y la otra en cuartos de final, fueron ante Argentina y en ambos casos cayó en la tanda de penaltis después de empatar 0-0 y 2-2.