Países Bajos - Marruecos: alineaciones probables, horario y dónde ver hoy el televisión el partido de dieciseisavos del Mundial 2026

Países Bajos y Marruecos buscan un hueco en octavos de final, donde ya les espera Canadá como rival; se avecina uno de los duelos de dieciseisavos más igualados...

Países Bajos - Marruecos: alineaciones probables, horario y dónde ver hoy el televisión el partido de dieciseisavos del Mundial 2026Imago.

Países Bajos y Marruecos cierran la jornada de dieciseisavos de final este lunes en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con un duelo que se presume apasionante y muy igualado. Dos selecciones en un gran nivel pelearán por un puesto en los octavos de final sabiendo ya que su rival será Canadá, que derrotó anoche a Sudáfrica.Países Bajos es sexta en la clasificación de la FIFA, un escalón encima de su rival, los marroquíes del seleccionador Mohamed Ouahbi que saldrán a mostrar su orden táctico para tratar de confirmarse como uno de los equipos de más crecimiento en la presente década, con equilibrio en todas las líneas.

El camino de Marruecos y Países Bajos

Marruecos empató con Brasil 1-1; venció a Escocia por 1-0 y a Haití por 4-2. Se clasificó segundo del grupo C y llega al duelo con los de Ronald Koeman con mucha ambición y ganas de repetir su gran papel en el último Mundial, donde llegaron hasta semifinales.

Por su parte, Países Bajos lideró el grupo F al empatar 2-2 con Japón, golear por 5-1 a Suecia y superó por 3-1 a Túnez.

Sin lesionados de importancia

Ambos conjuntos afrontan el choque con sus mejores hombres disponibles. Marruecos buscará crear peligro desde la banda derecha con su líder, Achraf Hakimi y otros hombres como Brahím Díaz o Ismael Saibari.

Ronald Koeman volverá a encomendarse al buen hacer de Cody Gakpo y otros como Donyell Malen o Brian Brobbey.

Los posibles onces de Países Bajos y Marruecos

Países Bajos: Bart Verbruggen; Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries; Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Donyell Malen, Brian Brobbey.Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari; Brahim Díaz.

Fecha y hora: ¿Cuándo se juega el Países Bajos - Marruecos?

El partido correspondiente a los dieciseisavos de final entre Países Bajos y Marruecos se disputará en España en la madrugada de este lunes al martes, ya martes 30 de junio por tanto, a la 3:00 horas de la madrugada, por lo que es un partido solo apto para sonámbulos. El partido se disputa en el Estadio Monterrey de México.

TV e Internet: ¿Dónde se puede ver el Países Bajos- Marruecos?

El encuentro entre neerlandeses y marroquíes se podrá ver en directo a través de las plataformas de pago de DAZN, ya que este partido no será televisado en abierto. Además, en www.estadiodeportivo.com podrán leer la crónica así como todo el análisis de uno de los partidos más apasionantes de estos dieciseisavos de final del Mundial.