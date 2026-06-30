Países Bajos 1 (2)-(3) 1 Marruecos: Ouahbi se 'carga' a otra favorita del Mundial

El cuadro marroquí consiguió empatar el gol inicial de Gakpo en el 72 con el tanto de Issa Diop en el 91. Después de una dura prórroga, los penaltis fueron decisivos con hasta dos golpeos que impactaron en la madera y con Saibari marcando el lanzamiento definitivo

Países Bajos y Marruecos vivieron en la madrugada de este martes el cuarto de los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial. Con Canadá, Brasil y la sorpresiva Paraguay ya en octavos, los tulipanes y Los Leones del Atlas buscaban ser la siguiente selección en tener un billete entre los 16 mejores. Marruecos llegaba como una de las selecciones dispuestas a dar la sorpresa después del gran papel que hicieron en 2022 donde se plantaron en semifinales y por otro lado Países Bajos quería volver por la senda de los buenos resultados en los mundiales (en 2022 llegó a cuartos y en 2014 fue tercera).

Verbruggen mantiene viva a Países Bajos en el primer tiempo

Los primeros 45 minutos fueron un espectáculo de despliegue ofensivo de Marruecos que de la mano de Ouahbi el banquillo, no estaba dispuesta a ir a remolque ni mucho menos. Pero Marruecos no contaba con la actuación estelar del guardameta del Brighton de la Premier League, Verbruggen. En los primeros 20 minutos ya había sacado dos manos vitales para evitar el primero de Marruecos y todo apuntaba a que sería uno de los héroes de Países Bajos en los dieciseisavos de final del Mundial.

A esta fiesta del portero de Países Bajos también se quiso apuntar el ex guardameta del Sevilla, Bono. El cancerbero mandó lejos de sus dominios un gran disparo de Van de Ven al filo del descanso para que las tablas siguiesen luciendo en el marcador tras una primera parte en la que Marruecos se mereció irse con algún gol en el casillero.

Gakpo roza la gloria con Países Bajos pero Diop lo evita

El segundo tiempo empezó con Marruecos repitiendo el guion y nuevamente con Verbruggen dando su mejor nivel en el momento más decisivo. Marruecos era mejor que Países Bajos pero pasaban los minutos y los Leones del Atlas eran incapaces de marcar. Protestó Países Bajos una caída al filo del área cuando se superaba la hora de partido pero la acción terminó sin señalarse cuando desde el combinado tulipán se aspiraba a encontrar una expulsión.

Ese fue el aviso previo a la 'injusticia' del fútbol ya que en el 72, Gakpo se aprovechaba de un balón suelto dentro del área para hacer el gol de Países Bajos. Cuando parecía que Marruecos tendría que decir adiós al Mundial antes de lo deseado por los de Ouahbi, un centro de Talbi en el primero de los seis minutos de añadido, fue rematado por Diop en el segundo palo para forzar la prórroga.

La prórroga como paso previo a una sufrida tanda de penaltis para Países Bajos y Marruecos

En los 30 minutos de juego de la prórroga se juntó a una Marruecos que seguía creyendo en ganar sin necesidad de tener que ir a los lanzamientos desde los once metros y un combinado de Países Bajos que trataba de 'sobrevivir' al cuadro africano. Verbruggen seguía a los suyo con paradas que mantenían viva a Países Pajos y además el cansancio físico empezó a aparecer en los minutos finales de la prórroga.

El guion parecía que era perfecto para la clasificación de Países Bajos ya que Marruecos fallaba su primer lanzamiento por mediación de un El Aynoui que la mandaba al travesaño después del acierto de los de Koeman. Justin Kluivert, con la oportunidad de poner el 2-0, falló y Rahimi puso las tablas.

El penalti definitivo lo marcó la gran estrella de Marruecos en este Mundial, Ismael Saibari. Países Bajos había aguantado a base de paradas de Verbruggen pero los lanzamientos desde los once metros condenaron a los de Koeman a la eliminación. El rival de Marruecos será la anfitriona Canadá el próximo 4 de julio a partir de las 19 horas (hora peninsular española).

Ficha técnica:

1(2). Países Bajos: Bart Verbruggen; Virgil van Dijk, Nathan Ake (Teun Koopmeiners m.71), Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven (Jarrel Hato m.86), Denzel Dumfries; Ryan Gravenberch (Quinten Timber m.86), Frenkie de Jong (Marten de Roon m.110); Cody Gakpo (Justin Kluiver m.113), Brian Brobbey (Wout Weghorst m.71), Crysencio Summerville.

Seleccionador: Ronald Koeman.

1(3). Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad (Salah Eddine m.75); Ayyoub Bouaddi (Samir El Mourabet m.79), Azzedine Ounahi (Soufiam Rahimi m.86), Ismael Saibari, Bilal El Khannouss (Chemsdine Talbi m.86), Neil El Aynaoui; Brahim Díaz (Gessime Yassime m.79).

Seleccionador: Mohamed Ouahbi.

Goles: 1-0, m.72: Cody Gakpo; 1-1, m.90+1: Issa Diop.

Serie de penaltis: 1-0: Teun Koopmeiners; 1-0: Neil El Aynaoui al travesaño; 1-0: Justin Kluivert, falla; 1-1: Soudiam Rahimi; 2-1: Wout Weghorst; 2-2: Chemsdine Talbi; 2-2: Quinter Timber por fuera. 2-2: Achraf Kahiki, al palo; 2-2: Crysencio Summerville, ataja Bounou. 3-2: Ismael Saibari.

Árbitro: Wilton Sampaio, de Brasil. Amonestó a Issa Diop.

Incidencias: Partido de dieciseisavos de finales de la Copa Mundial de Fútbol, celebrado en el Estadio Monterrey, norte de México, ante 51.243 aficionados.