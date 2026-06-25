La carta de despedida de Pecco y las condiciones del contrato de Pedro Acosta en Ducati

El italiano ha confesado lo que ha provocado su salida del equipo y el murciano no será de los mejores pagados de la parrilla

Se desbloqueó el 'Pacto de la Concordia' y Ducati no ha esperado ni 24 horas para confirmar a sus representantes del próximo curso. Primero oficializaron la renovación de Marc Márquez, hasta 2028. Luego confirmaron la salida de Pecco Bagnaia y, por último, comunicaron el fichaje de Pedro Acosta.

Tres movimientos que no hacen más que confirmar lo que ya era un secreto a voces y que estaba a la espera, como tantos otros, de ser emitido públicamente por razones contractuales con los organizadores del Mundial de MotoGP.

Bagnaia se despide con una emotiva carta de Ducati

Pecco Bagnaia será anunciado próximamente como nuevo piloto de Aprilia, donde ocupará el lugar que deje Jorge Martón, quien ha firmado por Yamaha para 2027. El italiano ha contado los motivos de su adiós y lo ha hecho de una forma un tanto romántica, repasando sus ocho temporadas y dejando claro que Ducati siempre será el equipo de su vida.

"Eras mi sueño, y te has convertido en la realidad más maravillosa que jamás haya conocido. Cuando me uní a MotoGP con Ducati, pensé que ya había logrado algo indescriptible, pero tú me has hecho creer en ello cada vez más. Ocho años, 31 victorias, 63 podios, 28 poles y dos títulos mundiales, dos subcampeonatos mundiales: esa es la historia que hemos escrito, y es solo nuestra.

Hemos crecido juntos, hemos superado todo tipo de situaciones juntos sin rendirnos jamás, y siempre nos hemos impulsado mutuamente a darlo todo.

Y tú, que eres una de las mejores partes de mí, me has regalado los momentos más emocionantes de mi carrera; me has hecho un mejor piloto, un joven feliz, y lo hemos pasado de maravilla juntos.

La temporada pasada fue difícil entendernos; chocamos más de lo que nos habría gustado, y algo empezó a cambiar".

"Siento la necesidad de empezar de cero con un nuevo reto, pero jamás olvidaré lo que hemos sido. Eres parte de mí, y siempre lo serás.

Te quiero

Pecco".

Mientras tanto, tanto Gigi Dall'Igna como Claudio Domenicali también le dirigieron palabras muy emotivas al bicampeón del mundo. "Pecco ha escrito algunas de las páginas más memorables de la historia de Ducati, devolviendo en 2022 a Borgo Panigale el título Mundial de MotoGP tras el primero conseguido en 2007. Ese triunfo inauguró el ciclo de mayor éxito de la marca en la categoría reina, con cuatro títulos mundiales de pilotos conquistados, dos de ellos firmados precisamente por él", dijo Domenicali, CEO de Ducati Motor Holding.

"Pecco es uno de esos pilotos con los que la chispa saltó de inmediato. Lo buscamos y lo quisimos desde muy joven para construir un proyecto en torno a él. El objetivo era sacar todo el potencial de la Desmosedici GP. Y lo hemos conseguido gracias al trabajo de todo el equipo y a la tecnología, pero sobre todo gracias al talento de Pecco que, 15 años después, ha devuelto el rojo de Ducati a lo más alto de la clasificación", ha subrayado Dall'Igna, director general del equipo de competición.

Los motivos del fichaje de Pedro Acosta

El propio Claudio Domenicali (CEO de Ducati Motor Holding) hizo referencia ayer al motivo que ha hecho que se decanten por Pedro Acosta para reemplazar a Bagnaia: "Pedro es, sin duda, uno de los jóvenes pilotos con más talento del paddock de MotoGP. Con tan solo 22 años, es el tipo de piloto con el que se puede escribir un nuevo y emocionante capítulo".

Gigi Dall'Igna, por su parte, también lo ha dejado claro: "En poco menos de seis años en el Campeonato, Pedro ha ganado dos títulos en las categorías inferiores y ha logrado actuaciones realmente convincentes en MotoGP. Su llegada al equipo será un estímulo para todos; nos ayudará a crecer y le apoyaremos en su camino hacia la plena madurez como piloto".

Las condiciones del contrato de Pedro Acosta en Ducati

Pedro Acosta, quien por razones contractuales no podrá hacer declaraciones como piloto de Ducati todavía, ha firmado un contrato de dos años, hasta final de 2028. Así, fuentes internas del equipo italiano han confirmado que no contará con uno de los sueldos más alto de la parrilla, pero que los incentivos por victorias y títulos si son importantes. Una norma que ya ha aplicado en más de una ocasión la casa de Borgo Panigale.