Marc Márquez tiene un dilema en Alemania nada sencillo de resolver

El piloto catalán quiere seguir con su remontada y ahora llega a una de sus pistas fetiche. Además, podría igualar un nuevo récord

Vísteme despacio que tengo prisa. Es el refrán que mejor le puede venir a Marc Márquez esta semana. Porque el catalán llega a una de sus plazas favoritas, el trazado de Sachsenring, donde ha logrado 12 victorias a lo largo de su carrera.

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Así, a buen seguro, el de Cervera se ve ya celebrando su decimotercera. Pero también es cierto que todavía no se encuentra plenamente recuperado de su última intervención quirúrgica en su hombro derecho. Prueba de ello se pudo ver en Assen, donde sufrió una caída sin importancia durante el fin de semana y donde se tuvo que conformar con la séptima plaza el domingo.

Pese a ello, se marchó con la misma desventaja respecto al líder, si bien ahora es Jorge Martín quien le saca 40 puntos al ilerdense.

Dicho esto, el piloto de Ducati se enfrenta este fin de semana a un dilema en el que deberá decidir si arriesga en el Gran Premio de Alemania o si continúa dando pasos más pequeños pero más sólidos en busca de esa remontada.

A dicho escenario Marc Márquez llega renovado ya para las dos próximas temporadas por el fabricante de Borgo Panigale. Sus triunfos en las carreras de Hungría, donde hizo pleno tanto el sábado como el domingo, y de República Checa, fueron clave para que se anunciara la extensión de su contrato.

Marc Márquez, a la caza de otro récord

Además de su décima corona mundial, Márquez tiene en Alemania la posibilidad de igualar otro récord. El catalán venció de manera ininterrumpida en Sachsenring desde 2013 hasta 2019, ambos inclusive, y tras la grave lesión que sufrió a principios de 2020, no volvió a subirse a lo más alto del podio hasta la pasada temporada, cuando ganó con gran autoridad, más de seis segundos, por delante de su hermano Álex y de su compañero de equipo Bagnaia.

En un circuito en el que casi todas sus curvas son a izquierdas, las que más le gustan a Marc Márquez, tendrá la oportunidad de 'testar' su estado físico actual, máxime teniendo en cuenta que, tras la carrera alemana, se entra en el período estival de la competición, con prácticamente un mes de descanso, hasta que el 9 de agosto se dispute el Gran Premio de Inglaterra en Silverstone.

El nueve veces campeón del mundo ha ganado un total de 12 veces en Sachsenring. Lo hizo en 125cc en 2010, en Moto2 en 2011 y 2012, y en MotoGP hasta en 9 ocasiones.

No obstante, también conviene recordar algunos episodios grises en tierras germanas, como el de la temporada 2023, en la que fue su última visita con Honda y donde se cayó 5 veces durante todo el fin de semana para no correr finalmente la carrera larga del domingo.De vencer este domingo, el catalán puede igualar este fin de semana un récord histórico: el máximo de victorias en el Gran Premio de Alemania, si tenemos en cuenta todas las ediciones de la cita en el Mundial de Motociclismo desde su entrada en el calendario, en 1952, en diferentes circuitos desde entonces (la prueba empezó a disputarse en Sachsenring en 1998).

Ahora mismo, el piloto más laureado en este circuito es Giacomo Agostini, quien ganó un total de 13 veces la prueba. El italiano ganó hasta ocho veces en la máxima categoría, en 500cc, cuatro en Hockenheim (1967, 1969, 1971 y 1975) y otras cuatro en el temido Nürburgring Nordschleife (1968, 1970, 1972 y 1976). Además, en la categoría de 350cc, probó las mieles del éxito en otras cinco ediciones, tres en el 'Infierno Verde' (1965, 1968 y 1970) y dos en Hockenheim (1969 y 1971).