La FIFA lo clava con España, Francia, Inglaterra y Argentina

El organismo encargado de organizar el Mundial ha visto como han llegado a las semifinales las cuatro selecciones que ocupan las cuatro primeras plazas del ranking FIFA

Francia ante España y Argentina ante Inglaterra, estos son los cuatro semifinalistas del Mundial 2026 que arrancó en Estados Unidos, México y Canadá el pasado 11 de junio. Las cuatro selecciones en cuestión, dirigidas por Deschamps, Luis de la Fuente, Scaloni y Tuchel, buscarán que su último partido en el Mundial sea el próximo 19 de julio y no el 18, cuando se jugará el tercer y cuarto puesto.

La FIFA es el organismo encargado de organizar el Mundial y además la que le da nombre el ranking que coloca más arriba o abajo a las diferentes selecciones del Mundo. En este caso, a la FIFA la apuesta por un Mundial con 48 selecciones le ha salido a la perfección ya que las cuatro semifinalistas son las cuatro primeras de este ranking FIFA.

El ranking FIFA confirma el éxito del Mundial 2026

El primer partido de semifinales se disputará el próximo 14 de julio a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española) y medirá a la Francia de Deschamps ante la España de Luis de la Fuente. El segundo será el 15 a la misma hora y enfrentará a la Inglaterra de Tuchel ante la Argentina de Scaloni. Cuatro selecciones con la única idea de ganar y meterse en la final del 19 de julio en el Met Life Stadium.

Argentina, la número uno del ranking FIFA

Argentina es la número uno del ranking FIFA y además tiene el privilegio de ser la vigente campeona del Mundo tras alzarse con el título en Catar 2022. Argentina si bien es cierto no partía entre las favoritas para meterse en las últimas rondas finales. Pero entre ciertas decisiones polémicas (en el partido ante Egipto y ante Suiza) y la alta competitividad de jugadores como el propio Messi o Julián Álvarez, tienen posibilidades reales de meterse en su segunda final consecutiva de un Mundial.

España, la número dos del ranking FIFA que quiere ganar el Mundial 16 años después

La Eurocopa lograda por España en el verano de 2024 le colocó en la segunda plaza del ranking FIFA y a diferencia de Argentina, los de Luis de la Fuente si partían como favoritas al título. España está yendo de menos a más aunque aún no se ha podido ver la mejor versión de la Roja en este Mundial. La selección española no tendrá sencillo el volver a una final de un Mundial después de la que disputó en 2010. Delante estará Francia y la semifinal, tal y como apuntó Lamine Yamal, será una final anticipada.

Francia, la número tres de la FIFA y a por su tercera final consecutiva

Si hablamos de la selección más en forma en los tres últimos mundiales, todas las miradas deben irse a Francia. Los galos, con Deschamps al frente y con un Mbappé que es el líder absoluto del equipo, están en la tercera plaza del ranking FIFA y además optan a meterse en su tercera final consecutiva de un Mundial. En 2018 la ganaron, en 2022 la perdieron ante Argentina y el próximo 19 de julio podría producirse una revancha con la albiceleste en una nueva final mundialista.

Inglaterra, la número cuatro del ranking FIFA, busca su segundo Mundial

Inglaterra fue la víctima de España en la Eurocopa 2024 y en este Mundial, siendo la número cuatro del ranking FIFA, quiere entrar en la final y sumar su segunda estrella. Hace 60 años que Inglaterra ganó el que hasta el momento es su único Mundial por lo que el combinado británico quiere romper esa racha que supera el medio siglo y confirmar que la final de 2024 fue solo el comienzo. Por tanto, la FIFA estará satisfecha con las semifinales que se han conformado ya que las cuatro favoritas en los cuartos de final cumplieron con las expectativas y han dado unas semis inmejorables si nos atenemos al ranking de cada una de ellas.