El padre de Haaland también explota tras la polémica entre Noruega e Inglaterra

Alfie Haaland publicó un mensaje en X (antes Twitter) en el que declaró que se sentían "robados" tras el polémico gol de Bellingham para el 1-1 que supuestamente llegó precedido de un choque del esférico con la 'sky cam'

El Mundial 2026, a pesar de las numerosas normas implantadas por la FIFA en materia de arbitraje y el uso del VAR, no está exento de polémicas. Una de las últimas se vivió este pasado sábado en el duelo de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra. La selección de Noruega se adelantó en el marcador con un tanto en el minuto 36 y el empate de Inglaterra llegó antes del descanso.

Fue con el empate de Bellingham cuando se desató la polémica. Supuestamente el saque en largo del portero de Noruega, el ex del Sevilla, Nyland, chocó en el cable de la 'sky cam' y esto impidió que llegase a su destino. Ahí se inició la jugada de ataque de Inglaterra que terminó con el empate de Bellingham. Esta acción ha encendido a Noruega al completo y también al padre de Haaland, Alfie Haaland, quien en redes sociales publicó un mensaje hablando de "robo".

El padre de Haaland no se muerde la lengua tras le polémica con el gol de Inglaterra

El padre de Haaland, Alfie Haaland, respondió en X (antes Twitter) al periodista inglés Henry Winter. Dicho periodista hizo un breve análisis de cómo estaba el encuentro entre Noruega e Inglaterra al descanso comentando cómo Bellingham tomaba el control para hacer el 1-1: "Ødegaard comenzaba a controlar el partido. «Inglaterra se va a casa», cantaban los aficionados de Noruega. Bellingham decide que eso no va a pasar. Toma el control, asume la responsabilidad, crea y aprovecha una oportunidad. Qué jugador es. El mejor que he visto en 35 años cubriendo a Inglaterra. 1-1 al descanso".

Este mensaje de Henwy Winter pareció encender a Alfie Haaland que no dudó en responder varias horas después de que Noruega ya hubiese confirmado su eliminación del Mundial. El progenitor del delantero del Manchester City y de Noruega apuntó a que se sentía robado: "¿En serio? Salvados por el árbitro. Espero que ganen el Mundial ahora. Pero siento que nos robaron hoy".

La explicación de la FIFA al polémico gol de Inglaterra que protestó Noruega

La FIFA, horas después de confirmarse que la polémica se había suscitado en torno al 1-1 de Bellingham para Inglaterra, se vio obligada a lanzar un comunicado. En el escrito, la FIFA explicaba que el sensor del balón no había percibido ningún 'latido del balón': "Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el balón no mostró ningún pico en el 'latido del balón' cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón".

Esta polémica por cómo llegó el gol de Inglaterra para hacer el 1-1 ante Noruega precedió a la otra que se vivió en el último partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza con una expulsión que no dejó nada contento a los helvéticos.