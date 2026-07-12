Pedro Sánchez señala a Mariano Rajoy por sus palabras contra Francia

Varios ministros galos han calificado de "inaceptables" las palabras del que fuera Presidente del Gobierno de España. Además, el actual máximo dirigente español respondió en redes: "Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel"

Mariano Rajoy sigue dando que hablar a pesar de que hace ya varios años que abandonó la política. El que fuera presidente del Gobierno de España está colaborando con diario 'El Debate' con columnas para comentar el Mundial. En su última columna, que versa sobre la clasificación de Francia para unas semifinales en las que se verá con España, Mariano Rajoy tuvo la ocurrencia de escribir lo siguiente: "Tiene una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

Este comentario de Mariano Rajoy no ha sentado nada bien en Francia con respuesta por parte de varios ministros. Lauren Núñez las calificó de "absolutamente inaceptables" y apuntó a que no reflejan en absoluto "lo que es Francia". Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno de España, también salió al paso de las palabras de Mariano Rajoy.

Pedro Sánchez ataca a Mariano Rajoy por su declaración contra la selección de Francia

Además del ministro de interior galo Lauren Núñez, la ministra de Igualdad de Género y Lucha Contra la Discriminación, Aurore Bergé habló de lo insoportable que son "los resbalones racistas repetidos". La ministra para los territorios de Ultramar, Naïa Moutchou habló de emprender "todas las acciones legales posibles". Pero las palabras de Mariano Rajoy no solo han tenido repercusión política en Francia ya que desde España, Pedro Sánchez, también ha aprovechado para atizar al que en su día fue rival político.

Pedro Sánchez, en su cuenta personal de X (antes Twitter) y compartiendo una noticia de El Diario, apuntó: "Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios. España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo". Además de Pedro Sánchez y los tres ministros franceses, desde la embajada de Francia en España se lanzó en X (antes Twitter) un dato sobre el origen de los 26 seleccionados por Deschamps: "De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia".

El tuit de Pedro Sánches respondiendo a Mariano Rajoy

Más reacciones a las palabras de Rajoy desde España

Desde España, además de Pedro Sánchez, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, apuntó sobre las palabras de Rajoy: "Hiriente y peligroso. Todo lo que encubra racismo y xenofobia es despreciable. No es España. Los franceses, sin distinción, son nuestros amigos, nuestros vecinos y socios. El sabotaje del PP no impedirá el Tratado de Amistad con Francia". Otro ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, Óscar Puente que regenta la cartera de Transporte ha calificado a Rajoy de "zoquete postfranquista y corrupto. Y racista sí. Aunque es lógico que un zoquete postfranquista corrupto acabe siendo, de un modo u otro, racista".

El racismo contra la selección de Francia y Mbappé

La selección de Francia, más concretamente Mbappé, ya sufrió hace algunos días un ataque de tintes racistas. Fue desde Paraguay donde la senadora Celeste Amarilla lanzó un importante mensaje racista hacia el jugador del Real Madrid: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Bruto ni siquiera aprendió a escribir. En lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés". Mbappé respondió horas después en redes sociales alegando que la senadora no representaba los valores de Paraguay y que además había empañado el papel de su selección en el Mundial.