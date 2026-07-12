Los Sanfermines impiden ver a España en semifinales

La Junta Local de Protección Civil ha desaconsejado colocar una pantalla gigante en la plaza de Yamaguchi de Pamplona el próximo martes para ver el duelo entre Francia y España

España se medirá a Francia el próximo martes a partir de las 21:00 horas en las semifinales del Mundial. Este partido será un evento con gran seguimiento en España y como suele ser habitual en estos casos, se podrá seguir en ciertos puntos en pantallas gigantes. A pesar de ser una semifinal, en Pamplona, ciudad de nacimiento de Mikel Merino, el héroe de los partidos ante Bélgica y Portugal por sus goles vitales, no se podrá ver el choque frente a Francia en pantalla gigante.

La Junta Local de Protección Civil ha desaconsejado la instalación de una pantalla gigante en la plaza de Yamaguchi de Pamplona por causas de seguridad ya que en la ciudad de Navarra se están celebrando actualmente las fiestas de San Fermín.

Los Sanfermines provocan no haya pantallas gigantes para ver a España

La Junta Local de Protección Civil, además de alegar motivos de seguridad por estar desarrollándose en Pamplona los Sanfermines, también ha apuntado a motivos sanitarios. A la hora en la que se juegue el partido de Francia ante España se prevén que en la ciudad el termómetro esté marcando en torno a los 35 grados centígrados.

Esta temperatura unida a las pocas zonas con sombra en la plaza de Yamaguchi y la importante concentración de público que podría darse en el caso de la colocación de una pantalla gigante, hacen que la Junta Local de Protección Civil desaconseje la instalación de una pantalla de grandes dimensiones.

El ayuntamiento de Pamplona recuerda la pantalla de la final de la Eurocopa

El consistorio pamplonés recordó que hace dos años, un 14 de julio, se colocó una pantalla gigante para ver en la plaza de Yamaguchi la final de la Eurocopa 2024 entre España e Inglaterra. Pero la Junta Local de Protección Civil explicó que las circunstancias son diferentes a la de 2024 ya que por un lado el rival es Francia y se espera bastante publico francés en Pamplona. Por esto, se desaconseja la colocación de la pantalla gigante para evitar altercados públicos.

Además, la hora de comienzo del partido entre España y Francia coincide justo con el momento en el que el público empieza a salir de la corrida de toros. Este instante requiere de efectivos policiales y sanitarios. Si se diese el caso de que la semifinal entre España y Francia se alargase, el encuentro podría coincidir con el tradicional 'Pobre de mí' que es la manera en la que Pamplona se despide de sus fiestas de Sanfermines. Tampoco se pueden garantizar servicios de limpieza para adecentar la zona antes y después ni la disponibilidad de baños públicos.

Si España llega a la final del Mundial, habrá pantalla en Yamaguchi

En la Junta Local de Protección Civil celebrada este domingo se ha comentado la previsión de colocar una pantalla gigante en la ciudad si la selección española llega a la final del Mundial de fútbol. Esa final tendrá lugar el domingo 19 de julio, a las 21 horas.

En ese caso, las condiciones y circunstancias cambian, ya que los Sanfermines habrán terminado, no se solaparán dispositivos y despliegues policiales y sanitarios como ocurre en fiestas y, además, la afluencia potencial de personas sería menor, pues no habría tantos visitantes y turistas. Este escenario de la colocación de una pantalla para la final se valorará a partir del miércoles, una vez concluya el partido y se sepa si España se clasifica. Sería entonces cuando se organizarían los recursos policiales, sanitarios y de limpieza para que todo se desarrolle sin riesgos.