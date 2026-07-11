España ilusiona, pero no enamora con su fútbol

Los pupilos de Luis de la Fuente, como el que no quiere la cosa, se ha metido en semifinales del Mundial sin haber realizado aún ese juego espectacular que encandiló a todo el país en la Eurocopa de 2024. Los resultados mandan y de momento, favorecen a la Roja

El día después de que España se haya impuesto a Bélgica en los cuartos de final del Mundial por 2-1, andar por cualquier ciudad o pueblo de nuestra geografía es hacerlo rodeado de camisetas de la Roja, principalmente la blanca, que parece que ha sido la que mejor acogida ha tenido por parte de la afición española. Lamine Yamal es el jugador elegido mayoritariamente por los aficionados españoles, sobre todo los más jóvenes que ven el en jugador criado en Rocafonda el nuevo ídolo de esta selección.

También se ven camisetas con el nombre de Pedri, precisamente al jugador del Barcelona no se le vio de inicio este pasado viernes ante Bélgica ya que en su lugar entró el goleador y un 'fruto' más de Los Palacios, Fabián Ruiz. Pedri y Lamine Yamal son dos de los 'jugones' de España y eso lo sabe bien la afición española que opta en la mayoría de ocasiones por uno de ellos para llevar su nombre en la espalda.

Los resultados tapan la falta de brillo de España

El fútbol es tremendamente injusto aunque si la historia de España se observa desde el prisma de la afición de la Roja, nadie hablará de injusticia. El juego de España no está siendo ni mucho menos brillante a excepción de algunos ratos ante Arabia Saudí en el segundo partido de la fase de grupos. Eso sí, España tampoco se ha encontrado aún con ninguna selección que la haya dominado con claridad y en prácticamente todos los encuentros ha llevado la iniciativa del juego.

Muchos apuntan a que Francia podría ser la primera selección, que con Mbappé y Dembelé, maniate y ponga contra las cuerdas a España. Eso será, o no, el próximo 14 de julio y por supuesto, no tendría que provocar esto que España no se meta en su segunda final de un Mundial y supere por tercera vez a nuestros queridos vecinos franceses.

Anteriormente decía que Lamine Yamal y Pedri son los máximos protagonistas en las camisetas elegidos por los aficionados españoles para lucir con orgullo los colores de España. Este protagonismo sin embargo no lo están reflejando los propios jugadores sobre el terreno de juego ya que tanto el catalán como el canario no están rindiendo a su mejor nivel.

La ilusión de los resultados que no se transmite en el juego de España

Lamine Yamal va a más en cada partido pero el '19' no es ni mucho menos ese jugador que ha maravillado durante toda la temporada en el Barcelona, situación idéntica a la que está viviendo Pedri, que posiblemente muy castigado por la carga de partidos, no está encontrando la frescura mental que necesita España. En esta situación, España se está agarrando a los Oyarzabal, Fabián y últimamente al navarro Mikel Merino, que nuevamente saliendo desde el banquillo, volvió a ser decisivo.

En definitiva, España no está ilusionando con su juego y mucho menos si se compara con el que hizo en la Eurocopa 2024 donde desde el principio hasta la final con Inglaterra, superó a cada una de las selecciones que se le puso por delante (incluida Francia). Pero España ya no es esa selección que se 'hacía pequeña' en las rondas finales y sí se ha convertido en un equipo que compite y que aunque el juego no sea el mejor, sabe sacar a relucir sus individualidades para que los partidos terminen cayendo de su lado. La próxima cita con la ilusión (que no falta en la afición) será el próximo 14 de julio, si ya apareciesen en su mejor versión Lamine Yamal y Pedri, los franceses pueden tener por seguro que el día de la Fiesta Nacional Francesa será muy amargo.