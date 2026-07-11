Lamine Yamal cierra el debate de sus goles con España

El jugador de la selección española dejó claro que no le preocupa el hecho de no marcar más de un gol con la Roja ya que hace dos años solo hizo un tanto en la Eurocopa 2024 en la que los de Luis de la Fuente salieron campeones

Lamine Yamal volvió a mostrar signos evidentes de estar más cerca aún de su mejor nivel. Este viernes fue un auténtico quebradero de cabeza para Doku y también puso a prueba en varias ocasiones a Courtois. A pesar de esto, Lamine Yamal no pudo marcar su segundo gol en el Mundial pero tras el partido, en declaraciones para la agencia EFE y para La 1 de Televisión Española, quiso zanjar el debate en torno a sus goles.

Lamine Yamal solo ha marcado un gol ante Arabia Saudí y esa misma cifra fue la que tuvo en la Eurocopa de 2024 en la que España terminó saliendo campeona. "No me frustra. Gané la Eurocopa metiendo un gol. Si gano el Mundial y no marcó más -anotó un tanto en la segunda jornada de fase de grupos ante Arabia Saudí- nadie me dirá nada. Ganamos y ya está. Mientras vayamos pasando estaré muy contento", declaró Lamine Yamal.

Lamine Yamal espera con ganas a Francia

No escondió Lamine Yamal las ganas que le tiene España a Francia y consideró este duelo como el más esperado del Mundial por medir a las dos mejores selecciones de la cita mundialista: "Tengo muchas ganas de que llegue. Desde que ha empezado el Mundial todo el mundo esperaba este partido. Somos las dos mejores selecciones del Mundial. Sin ningún miedo, si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros".

Además, en un alarde de confianza en el grupo de la selección española, Lamine Yamal recordó que ya eliminaron a Francia en las dos ocasiones anteriores en las que se midieron (Nations League y Eurocopa): "Si alguien tiene que temer a alguien, son ellos a nosotros, somos los que los hemos eliminado antes. Somos dos equipazos, de top mundial, para mí los dos mejores, veremos lo que pasa pero no tenemos ningún miedo".

Lamine Yamal se lamenta en el partido ante Bélgica

Francia irá a por España según Lamine Yamal

A diferencia de lo que ha ocurrido en los seis partidos que hasta el momento ha disputado España, Lamine Yamal apostó por una Francia que vaya a por el triunfo ante la Roja pero con el matiz de que esto no sucederá durante todo el encuentro: "Espero a un equipo que venga a por nosotros, pero no todo el partido. No hay ninguna selección que nos vaya a jugar a uno contra uno en todo el campo. Tienen mucha calidad arriba y un equipo muy físico".

Cuestionado sobre su lesión, Lamine Yamal confirmó su mejoría y dejó claro que está preparado: "Me voy notando mucho mejor, venía de lesión y cada semana que pase estaré mejor. Llego con mucha confianza, sé que va a salir todo bien y que estoy preparado".

Por último, al finalizar el choque entre España y Bélgica, las cámaras enfocaron a otro de los protagonistas de este Mundial como es el propio hermano de Lamine. El pequeño sacó la lengua y Lamine solo pudo reírse viendo a su hermano. Lamine Yamal explicó cómo le había llamado el día anterior desde el móvil de su madre: "Ayer estaba en el fisio y me llamó con el móvil de mi madre. Me dijo que iba a sacar la lengua, le vi en las pantallas y me puso muy contento. Ahora con ganas de ducharme, celebrar el cumpleaños de mi chica y ver a mi hermano también".