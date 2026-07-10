Mikel Merino, salvador de España, admite la realidad: "Parece ser que las casualidades no existen"

El jugador de la selección española volvió a ser decisivo saliendo desde el banquillo haciendo el segundo gol de la Roja que supuso el tanto definitivo para poner rumbo a las semifinales del Mundial

En el partido de España ante Portugal de octavos de final, Luis de la Fuente le dio entrada desde el banquillo a Mikel Merino. A la postre ese cambio fue decisivo ya que el ex de la Real Sociedad y actual jugador del Arsenal hizo el definitivo 1-0 ante los lusos. Este viernes en cuartos de final, Mikel Merino repitió la historia y en el 88, tras un disparo lejano de Cubarsí y un rechace defectuoso de Lammens (sustituyó a Courtois), lo aprovechó nuevamente el vasco para hacer el 2-1 y poner a España en semifinales del Mundial.

Mikel Merino fue uno de los jugadores que pasó por los micrófonos de La 1 de Televisión Española tras el triunfo de España ante Bélgica. Mikel Merino admitió que no es esperaba repetir la historia de cuartos de final y apostó por entrar preparado a los partidos.

Mikel Merino no entiende de casualidades con España

Mikel Merino no escondió su alegría tras marcar un nuevo gol decisivo para España en este Mundial y habló de estar preparado cuando Luis de la Fuente decidiese darle la oportunidad de entrar al terreno de juego: "Feliz, ¿cómo voy a estar? no me lo creo todavía. Hacerlo una vez ya pensaba que no me iba a tocar hasta dentro de no se cuanto y va y pasa otra vez. Parece ser que las casualidades no existen y si entras preparado, te vuelve a caer. O sea que nada, súper feliz y encantado de la vida".

Cuestionado sobre si desearía que la situación ante Portugal y Bélgica se repitiese, no lo dudó aunque reconoció que es muy complicado: "Sí, ojalá, ojalá que sí. Dudo que pase, la... Bueno, ojalá que sí, pero veremos, veremos lo que sucede. Dos partidos para un campeonato del mundo es un sueño hecho realidad y ojalá lo podamos conseguir".

La importancia del Mundial en España

Mikel Merino demostró que sabe la importancia del fútbol en España y más cuando se trata de un Mundial ya que todo el mundo se reúne en torno a la selección española. Mikel Merino habló de "algo social" ya que une a toda España: "Sí, como tú dices, es algo social, es algo que une a todo un país, une al mundo entero con lo bonito que es el fútbol. Todo el mundo está viendo estos partidos y bueno, el poder darle alegría a tanta gente, no solo en España, sino en el resto del mundo, es un orgullo".

Por último sobre el rival de semifinales, la Francia de Mbappé, Mikel Merino habló de dos equipo de élite y de que tienen mucho hambre por vencer al cuadro galo: "Partido de tú a tú. Estar en unas semifinales no se podía esperar otra cosa más que dos equipos de élite, y vamos con mucha hambre y muchas ganas a por Francia".