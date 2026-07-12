Rajoy indigna a Francia por sus palabras sobre la selección de Deschamps

El expresidente del Gobierno español dijo que "Francia tiene una plantilla de altísimo nivel" aunque "sin franceses", lo que ha sido respondido desde el país vecino con contundencia: "es absolutamente inaceptable"

Las polémicas palabras del expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy sobre la selección francesa, próximo rival de España en la semifinal del Mundial, no han sentado nada bien en el país vecino. El exmandatario, que durante la cita mundialista está escribiendo una columna de opinión en el diario El Debate, dijo que Francia "tiene una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

Estas palabras han llegado hasta Francia, donde son muchos los que se han pronunciado contra Mariano Rajoy, uno de ellos precisamente el ministro francés de Interior, Laurent Nuñez, quien dijo que las palabras de Rajoy son "absolutamente inaceptables".

"Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia", afirmó Nuñez en una entrevista en la televisión BMF TV al ser preguntado por las palabras del exjefe del Ejecutivo español.

El ministro defendió que Francia es "un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar", y lamentó que este tipo de comentarios alimenten los ataques racistas contra los jugadores de la selección francesa, en particular contra Kylian Mbappé. "Creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer para vivir todos juntos con cohesión. Francia es una República en la que todo el mundo tiene su lugar, sea cual sea su origen, sus convicciones o su religión, siempre que se respeten las reglas comunes de la República", afirmó.

Añadió que declaraciones como las de Mariano Rajoy "no ofrecen una imagen de esperanza" para muchos jóvenes de su país y confesó que le producen bastante "desolación". Nuñez enmarcó además la polémica en el debate sobre la identidad nacional y rechazó la visión de quienes oponen una supuesta "Francia histórica" o "Francia cristiana", tal y como defiende la extrema derecha en Francia, a una "nueva Francia", el modelo adoptado y defendido por la extrema izquierda. "Solo hay una Francia. Una República en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar", insistió.

Tachan las palabras de Rajoy de "racista"

A las críticas se sumó el primer secretario del Partido Socialista (PS), Olivier Faure, quien rechazó las palabras de Mariano Rajoy y defendió que "la selección de Francia está formada únicamente por franceses"."Francia no es una nación étnica. No tiene un color de piel ni una religión. Es una nación política unida en torno al lema de la República", escribió Faure en sus redes sociales, antes de añadir: "Por mucho que le disguste a la derecha racista".

Rajoy escribió en su columna que la selección francesa dispone de "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", pese a que de los 26 futbolistas convocados por el seleccionador Didier Deschamps únicamente tres nacieron fuera de Francia: Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba. El resto nació en territorio francés, aunque muchos son hijos o nietos de inmigrantes.La polémica reaviva un debate recurrente en Francia sobre inmigración e identidad nacional que cobró fuerza tras la victoria de la selección francesa en el Mundial de 1998, cuando la extrema derecha cuestionó que aquel equipo representara a la "verdadera" Francia por el origen familiar de varios de sus jugadores.