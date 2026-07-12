Bellingham y Tuchel chocan: "﻿Él no sabe lo que es jugar en estas condiciones..."

El bigoleador ante Noruega no estuvo de acuerdo con su seleccionador a la hora de analizar el choque; el técnico no estaba contento con el juego de sus jugadores y el inglés defendió a sus compañeros: "Intentamos crear un ambiente positivo"

Inglaterra se impuso a Noruega después de remontar y llevar el partido a la prórroga donde volvió a aparecer Jude Bellingham para llevar a su país a las semifinales del Mundial 2026. El combinado de los 'Tres Leones' disputó un partido muy duro ante la física y talentosa Noruega, sin embargo, tras el partido, el bigoleador inglés y su seleccionador no tuvieron la misma percepción del partido.

Para Tuchel, el partido debió ser más fácil para Inglaterra y no haber sufrido tanto. "Nos complicamos mucho la vida. El resultado es fantástico. Estamos entre los cuatro mejores. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento, en todos los sentidos. Nos complicamos la vida con nuestra forma de jugar y con cómo lo hicimos: descuidados, con muchos errores técnicos, sin la suficiente rapidez y sin la suficiente repetición", aseguraba el técnico alemán. Unas palabras que sorprendieron a propios y extraños pues Inglaterra acababa de clasificarse para las semifinales del Mundial. Más tarde aparecía por la zona mixta Jude Bellingham, y al inglés le preguntaron por las palabras de su seleccionador, y lo cierto es que no se cortó. "¿Las críticas de Tuchel por el partido de hoy? Quizá él no sabe lo que es jugar en estas condiciones... contra Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth... no son un equipo fácil contra el que jugar. Nosotros intentamos crear un ambiente positivo y creo que deberíamos seguir haciéndolo", afirmó el futbolista del Real Madrid claramente molesto por las palabras de su seleccionador.

Bellingham no quiso ir más allá ante los medios en este pequeño desencuentro con Thomas Tuchel y fue muy claro ante las palabras del seleccionador que también achacaba a la suerte el haber ganado a Noruega: "Sin comentarios. No vamos a ganar todos los partidos reventando la pelota y haciendo 1.000 pases. A veces hay que ganar sucio y es lo que hicimos esta noche".

Lo que sí hizo Bellingham: escuchar a su madre

A quien sí escucho Jude Bellingham antes del partido ante Noruega fue a su madre, quien le dio varios consejos para no ver una cartulina amarilla que le hubiera privado de jugar las semifinales ante Argentina. "Mi madre estuvo toda la semana diciéndome que cuidara mi lenguaje, que cuidara cuándo metía la pierna, y todo eso. Cuando juegas de la manera correcta y juegas al nivel de los árbitros, todavía te permiten comunicarte y respetar, algo que muchos árbitros no te dejan hacer. Así que creo que cuando encuentro el equilibrio adecuado, hay un árbitro que sabe escuchar, es excelente", señaló.

El centrocampista fue designado el mejor jugador del encuentro después de anotar los dos goles de Inglaterra, como ya hiciera en los octavos contra México. "Estoy muy contento de ayudar a mi equipo otra vez", aseguró en español en la zona mixta."Para ser sincero, tengo confianza en mí mismo, y creo que te vas a la cama y sueñas con lograr esto. Así que, como he dicho antes, teniendo en cuenta las cosas que he hecho, es agradable haber tenido un impacto en cómo mi equipo", finalizó.