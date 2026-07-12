Noruega 1-2 Inglaterra: Bellingham acaba con el sueño noruego en la prórroga

La Selección inglesa se mete en las semifinales del Mundial 2026 tras un doblete de Jude Bellingham, que dio la vuelta a la eliminatoria en la prórroga tras un golazo de Schjelderup

Las selecciones de Noruega e Inglaterra se enfrentaron por una plaza en las semifinales del Mundial 2026 en el Estadio Miami. Dos combinados europeos: un equipo revelación ante una campeona del Mundo.

Jude Bellingham, con un doblete, metió en semifinales de la Copa del Mundo a la selección de Thomas Tuchel, después de que un golazo de Schjelderup hiciera soñar al equipo de Solbakken, llevando la eliminatoria a una agónica prórroga.

El Noruega - Inglaterra se rompe tras la pausa de hidratación

El duelo de cuartos comenzó muy igualado, con una Noruega que renunció rápidamente a la posesión para establecerse en un 4-5-1 en bloque bajo, mientras que Inglaterra, sin capacidad para encontrar espacios, permutó a un casi 4-2-4 para sumar puntos de apoyo en ataque.

Con la selección escandinava instalada en su último tercio de campo, con una anchura defensiva que no superaba las líneas laterales del área, llegaba la pausa de hidratación en el minuto 23. Inglaterra había tenido un par de ocasiones tras centros laterales, pero sin poner a prueba a Nyland.

Schjelderup realiza una obra de arte

Tras la pausa, la selección noruega comenzó a presionar un poco más arriba, incluso cambiando su esquema defensivo a un 4-4-2, donde Odegaard acompañaba a Haaland en punta. Tal fue el cambio escandinavo, que en el minuto 34 se adelantaron en el marcador con una obra de arte de Schjelderup.

El centrocampista del Benfica aprovechó un robo en campo rival, recibió en la frontal, carrera hasta la banda izquierda y, desde el lateral del área, mandó un zurdazo que superó a Pickford por arriba, para colarse tras impactar en el segundo palo. Golazo noruego para congelar a Inglaterra.

Jarro de agua fría para los Three Lions, que durante los siguientes minutos no fueron capaces de salir con el balón jugado, provocando que los noruegos probaran fortuna con varios disparos lejanos tras recuperar en campo rival.

Bellingham iguala antes del descanso

Supo reponerse la selección británica, que comenzó a atacar de manera más vertical el área de Nyland. Tras algunas ocasiones de poco peligro, Bellingham sacó la varita para poner magia al ataque inglés.

El centrocampista del Real Madrid recibió en la frontal, se internó, recorte ante Ajer y disparo cruzado con su zurda para superar al guardameta de Noruega. Igualaban los Three Lions en el primer minuto de los 4 de añadido.

Antes de acabar la primera mitad, Kane culminaba la remontada tras superar a Nyland con una vaselina en un mano a mano, pero el juez de línea señaló un correcto fuera de juego. Al descanso, el encuentro quedaba totalmente abierto.

El larguero evita el pase de Noruega

La segunda mitad comenzó con un cambio en Inglaterra, donde Tuchel decidió dejar en el banquillo a Rice y Madueke por Saka y Eze. El centrocampista del Arsenal había estado enfermo durante y la semana y tampoco estuvo fino en el encuentro.

Los primeros minutos de la reanudación fueron un fiel reflejo de la primera parte, donde los ingleses controlaban la posesión, mientras que los noruegos querían correr tras recuperar.

Polémica con el VAR, que anula un gol a Noruega

No habíamos llegado a la hora de partido cuando Noruega, tras un doble saque de esquina, lograba volver a adelantarse en el marcador. Centro desde la derecha, remate de Schjelderup que saca Pickford, y el rechace era aprovechado por Heggem.

La polémica llegó cuando el árbitro, tras consultar el VAR, decidió anular el gol por un empujó de Haaland sobre Anderson antes de que se sacara el córner, haciendo repetir el lanzamiento desde la esquina. Una decisión muy protestada por los noruegos, que no veían falta y tampoco entendieron que se señalara si el balón no estaba en juego.

Berge da al larguero e Inglaterra tiembla

Con la segunda pausa de hidratación, realizada en el minuto 67, tanto Solbakken como Tuchel decidieron realizar sustituciones. Noruega dio piernas frescas a su ataque con Nusa y Bobb, mientras que Inglaterra modificó su esquema con Reece James sustituyendo a un Gordon que salió muy enfadado.

Buenos cambios en el combinado escandinavo, que supieron aprovechar las piernas frescas en ataque. Con un saque de esquina y tras varios rechaces, Berge mandaba un cabezazo contra el larguero de Pickford a quince minutos del final.

Prórroga en el Noruega - Inglaterra

Con la llegada a los últimos minutos, empezó a romperse en busca del gol que evitara la prórroga. Ocasiones para ambos equipos, pero sin peligro relevante, el encuentro entró en un añadido de 7 minutos.

Ya en el descuento, ambas selecciones no quisieron arriesgar lo logrado en los 90 minutos anteriores, relajando las pulsaciones. Aun así, hubo polémica final, cuando Haggem no llegó a controlar un pase atrás, pisando a Bellingham tras habilitar a su guardameta en el último instante. Inglaterra pedía falta y roja, pero el árbitro señaló el final del encuentro: Miami se iba a la prórroga.

Bellingham sella la remontada en el inicio de la prórroga

No habían pasado ni tres minutos cuando Harry Kane mandó el primer aviso sobre Nyland, con un remate desde el segundo palo tras un centro desde la derecha, que puso a volar al guardameta noruego.

En la siguiente jugada, Nyland pasaba de héroe a villano, cuando dejó muerto en el área un disparo lejano de Morgan Roger, el cual supo aprovechar Bellingham para firmar su doblete y la remontada inglesa.

El VAR anula un penalti para Inglaterra

Los Three Lions se vinieron arriba con el gol e intentaron sentenciar el encuentro en la primera parte de la prórroga, hasta el punto de casi disfrutar de una ocasión desde los once metros.

Carrera por banda izquierda de Spence que se midió con Bobb en el interior del área, acabando los dos en el suelo. En primera estancia el árbitro señaló penalti, pero tras consultar el VAR, vio que era el inglés quien zancadilleaba al noruego, rectificando su decisión.

Sin más ocasiones, con una Noruega jugando con más ímpetu que cabeza y tras tres minutos de añadido, acababa la primera mitad de la prórroga con los Three Lions por delante.

Haaland se queda en el banquillo y Noruega no reacciona

El balón volvió a rodar para los últimos 15 minutos de juego con un cambio sorprendente en Noruega. Haaland se quedaba en el banquillo por Larsen, tras una primera mitad donde parecía que el delantero del Manchester City estaba fundido.

Sin su referencia ofensiva, Noruega intentó de todas las formas llegar hasta Pickford, especialmente a través de las bandas ocupadas por Nusa y Bobb, pero no supieron gestionar los momentos del encuentro, dejando en bandeja el pase para Inglaterra.

Tras dos minutos de añadido, el árbitro indicaba el final de la prórroga e Inglaterra es la tercera semifinalista del Mundial 2026. Partido brillante de Bellingham que, con un doblete, dio la vuelta a un partido que se puso cuesta arriba tras el golazo de Schjelderup.

Ficha técnica

1. Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson (Fredrik Aursnes,m.60), Torbjorn Lysaker Heggem Leo Ostigard, m.91), Kristoffer Ajer, David Wolfe (Marcus Pedersen, m.90); Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth (Oscar Bobb, m.67), Erling Haaland (Jorgen Strand Larsen, m.106) y Andreas Schejelderup (Antonio Nusa, m.67).

Seleccionador: Stale Solbakken.

2. Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa (Morgan Rogers,m.89), John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly (Djed Spence, m.86); Declan Rice (Eberechi Eze, m.46), Elliot Anderson; Noni Madueke (Bukayo Saka, m.46), Jude Bellingham (Dan Burn, m.111), Anthony Gordon (Reece James, m.71) y Harry Kane.

Seleccionador: Thomas Tuchel.

Goles: 1-0, m.36: Andreas Schejelderup; 1-1, m.45+2: Jude Bellingham; 1-2, m.93: Jude Bellingham.

Árbitro: Clément Turpin (Francia). No amonestó a ningún jugador.

Incidencias: Partido de cuartos de final del Mundial 2026 disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante unos 64.478 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del jugador sudafricano Jayden Adams, quien disputó esta edición del Mundial y falleció este sábado.