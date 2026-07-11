La selección española, pendiente del 'regreso' goleador de Mikel Oyarzabal

El jugador de España y de la Real Sociedad sumó ante Bélgica su segundo partido sin marcar consecutivo. Es la segunda vez que se da esta circunstancia con la Roja desde octubre de 2024, cuando no vio puerta ante Serbia y Dinamarca en la Nations League

Oyarzabal es el máximo goleador hasta el momento de España en el Mundial. Con cuatro dianas en lo que va de Mundial, el jugador de la selección española y de la Real Sociedad, deja atrás los dos goles de Mikel Merino y de Cucurella. Los cuatro goles de Oyarzabal llegaron en dos partidos del presente Mundial, primero ante Arabia Saudí en la fase de grupos y posteriormente en dieciseisavos de final ante Austria. Ante Portugal y Bélgica, el delantero se quedó sin marcar.

Desde entonces, Oyarzabal ha sumado dos encuentros consecutivos sin ver portería con España y aunque otros compañeros como Fabian o especialmente Mikel Merino han tirado del carro, la Roja necesita de los goles del delantero de la Real Sociedad para afrontar el duelo de semifinales ante Francia.

España necesita el gol de Oyarzabal

España tiene un goleador de garantías con Mikel Oyarzabal. El jugador de la Real Sociedad, que debutó en la selección española absoluta en mayo de 2016 de la mano de Vicente del Bosque suma 29 goles y 12 asistencias en un total de 59 encuentros (incluidos los amistosos). Con la llegada de Luis de la Fuente, Oyarzabal inició una nueva etapa en la selección.

Fue ante Noruega y el propio Mikel vivió en sus carnes las primeras dudas con el técnico de Haro cuando perdió ante Escocia en la clasificación para la Eurocopa 2024. Tras cuatro partidos en los que no estuvo convocado, Oyarzabal regresó con España en octubre de 2023 y en su tercer partido en la vuelta a la Roja, marcó y repartió una asistencia ante Chipre.

La Eurocopa de 2024 no vio brillar a Oyarzabal

Oyarzabal está siendo el máximo goleador de España en este Mundial pero en la Eurocopa de 2024, el jugador nacido en Eibar solo vio portería en una ocasión, en la final ante Inglaterra. A partir de ahí solo ha habido una ocasión en la que Oyarzabal haya estado dos partidos o más sin marcar.

Esta situación se dio desde septiembre de 2024 ante Serbia hasta octubre de ese mismo año ante nuevamente el combinado serbio (Dinamarca de por medio) cuando Oyarzabal pasó su peor 'racha' sin ver portería con España. Desde entonces Oyarzabal, y siempre y cuando haya participado, ha marcado un gol o más en cada partido o en uno de cada dos.

Francia exigirá a España recuperar los goles de Oyarzabal

Por lo tanto cuando se habla de que Oyarzabal es un seguro de gol para Luis de la Fuente, se dice porque los datos no mienten en este aspecto. Tal es la garantía de goles de Oyarzabal con Luis de la Fuente como seleccionador, que el delantero de la Real Sociedad vivió una extraordinaria racha (desde noviembre de 2024 ante Dinamarca hasta marzo de 2026). En ese periodo y durante 12 partidos en los que fue convocado y participó, marcó una docena de tantos 'mojando' en nueve de ellos.

Si España quiere meterse en la final del Mundial del próximo 19 de julio, la segunda de su historia, necesitará del Oyarzabal más inspirado de cara a portería. El reto no es sencillo ya que delante estará otro de los grandes goleadores de esta cita como es el francés Mbappé.