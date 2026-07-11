Mundial 2026 | Noruega - Inglaterra: horario y dónde ver hoy en TV el partido de cuartos de final

Una sorprendente Noruega quiere seguir haciendo historia en el Mundial aunque para ello deberá superar a Inglaterra, que llega en plena forma en busca del pase previo a la ansiada final del torneo

Noruega e Inglaterra se miden este sábado en los cuartos de final del Mundial 2026 por un hueco entre las cuatro mejores selecciones del Mundial. Los nórdicos han llegado a unos históricos cuartos de final tras apear a Brasil con dos goles de Haaland mientras que Inglaterra sufrió para hacer lo propio ante la anfitriona México en el Estadio Azteca, con un doblete de Bellingham y otro gol de Harry Kane.

Noruega se aferra a su estrella, Erling Haaland, para soñar con una semifinal que haría aún más histórico este Mundial para su país. El delantero del Manchester City es el culpable de que toda Noruega haya declarado el estado de ilusión, que además está luchando con Kylian Mbappé y Lionel Messi por ser el máximo goleador del torneo.

Por su parte, Inglaterra llega a estos cuartos de final a lomos de Jude Bellingham y Harry Kane, que tumbaron las ilusiones de México en octavos de final. El estadio Azteca fue testigo de una nueva exhibición de Inglaterra, que una vez más demostró que se crece en las dificultades y en climas hostiles.

Duelo de goleadores en Miami

Este duelo además trae consigo el morbo del duelo entre dos de los mejores goleadores de este Mundial: Haaland y Kane. Ambos están en la carrera por la Bota de Oro del Mundial aunque el inglés tiene una desventaja de un gol con respecto al noruego, que suma siete goles tras el doblete que clasificó a Noruega a los cuartos de final y mandó a Brasil a casa.

También marcó en octavos de final el capitán inglés, Harry Kane, en esta ocasión para hacer el tercero de los 'Tres Leones' frente a México. El delantero del Bayern de Múnich anotó, de penalti, su sexto gol en el torneo e iguala así al alemán Gerd Müller, con 14 goles en total, en la relación de goleadores históricos.

Noruega No Iniciado - Inglaterra

Fecha y Hora: ¿Cuándo se juega el Noruega - Inglaterra?

Noruegos e ingleses se ven las caras en el Hard Rock Stadium de Miami este sábado el 11 de julio, a partir de las 23:00 horas en horario español, siendo el el tercer día de partidos en los cuartos de final.

TV e Internet: ¿Dónde se puede ver el Noruega - Inglaterra?

El choque entre Noruega e Inglaterra se podrá seguir en directo a través de la televisión por la plataforma de pago de DAZN.

Recuerden que también podrán seguirlo en directo de forma online en nuestro minuto a minuto desde www.estadiodeportivo.com, donde le iremos contando desde las horas previas la última hora de ambos equipos, así como todo lo que acontezca sobre el terreno de juego durante el partido y las posteriores reacciones de los protagonistas.