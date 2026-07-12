La 'trituradora' del Mundial se come a otro seleccionador: ya son 13 técnicos despedidos

La Federación Senegales de Fútbol ha anunciado en el día de hoy la destitución del seleccionador Pape Thiaw, después de caer ante Bélgico en dieciseisavos en un partido que ganaban 2-0 en el minuto 85

Otro seleccionador más y ya van trece... La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) ha anunciado en el día de hoy la destitución del seleccionador del combinado nacional, Pape Thiaw, tras la eliminación del equipo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. "Tras la reunión del Comité Ejecutivo (de la FSF) celebrada este sábado 11 de julio de 2026, se decidió iniciar el procedimiento para la destitución del seleccionador nacional, señor Pape Thiaw, y de todo su cuerpo técnico", señaló la FSF en un comunicado.

"Esta decisión se produce tras la eliminación de la selección senegalesa en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026", explicó la Federación. La FSF subrayó que, tras "una exhaustiva evaluación de los resultados deportivos y las perspectivas del equipo", el Comité Ejecutivo consideró necesario iniciar este procedimiento "en aras del buen desarrollo del fútbol senegalés".Los 'Leones de Teranga', dirigidos por Thiaw desde diciembre de 2024, cayeron derrotados ante Francia y Noruega en sus dos primeros partidos de la fase de grupos. Después, golearon a Irak por 5-0 y se clasificaron para la siguiente ronda al quedar terceros en su grupo, ocupando así la última plaza disponible.

En los dieciseisavos de final, Senegal ganaba a Bélgica por 2-0, pero encajó dos goles y un penalti en la prórroga, cayendo derrotado por 3-2. Thiaw, de 45 años, aseguró entonces estar "triste" tras "perder un partido que nos importaba mucho". La eliminación abrió un fuerte debate en la prensa senegalesa sobre la gestión del banquillo.

También varios jugadores expresaron su decepción tras el partido siendo uno de ellos el centrocampista del Villarreal Pape Gueye, quien reconoció que Senegal "tenía el partido en la mano" y pidió sacar conclusiones de la derrota. Gueye anunció en redes sociales que haría "una pausa" en la selección mientras siguiera el actual cuerpo técnico.

Senegal se clasificó para el Mundial de 2026 tras apelar la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de despojarle del título de la Copa Africana de Naciones de 2025, a raíz de una polémica en la que Thiaw fue uno de los principales protagonistas.

La lista de seleccionadores en paro sigue aumentando

Con la destitución del senegalés Pape Thiaw, después de que su equipo perdiera en dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, son ya 13 los técnicos que han dejado su puesto tras su participación en el torneo mundialista.

La relación de entrenadores fulmindos durante el Mundial la abrió el francotunecino Sabri Lamouchi, relegado del cargo tras su primer partido en el Mundial, después de perder por 5-1 contra Suecia, el 15 de junio. El checo Miroslav Koubek, el escocés Steve Clarke, el surcoreano Hong Myung-bo y el argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, renunciaron después de que sus selecciones no pasasen de la fase de grupos.

El argentino Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, el neerlandés Ronald Koeman y el alemán Julian Nagelsmann lo hicieron por no superar los dieciseisavos de final. Y el mexicano Javier Aguirre, el portugués Carlos Queiroz (Ghana) y el español Roberto Martínez (Portugal), tras los octavos.

Zlatko Dalic, cuyo equipo, Croacia, también cayó en dieciseisavos (precisamente ante Portugal, la última selección que había quedado sin entrenador) se incorporó también a esta nómina.

La lista de entrenadores que no continúan al frente de sus selecciones es la siguiente:

1. Sabri Lamouchi (Túnez)

2. Steve Clarke (Escocia)

3. Miroslav Koubek (República Checa)

4. Hong Myung-bo (Corea del Sur)

5. Marcelo Bielsa (Uruguay)

6. Sebastián Beccacece (Ecuador)

7. Ronald Koeman (Países Bajos)

8. Julian Nagelsmann (Alemania)

9. Javier Aguirre (México)

10. Carlos Queiroz (Ghana)

11. Roberto Martínez (Portugal)

12. Zlatko Dalic (Croacia).

13. Pape Thiaw (Senegal).