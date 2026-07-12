Messi y la cuenta pendiente con Inglaterra

Messi tiene una larga trayectoria en su vida futbolística, sin embargo todavía hay una cosa que le falta: enfrentarse en un Mundial a la selección de Inglaterra. ¿Podrá la 'pulga' superar a los ingleses y llegar a la final o se quedará en las semifinales con sorpresas?

Si hablamos de Messi nos quedaríamos sin dedos contando todas las cosas que ha hecho en su vida, sin embargo las semifinales del Mundial le tienen preparado un desafío inédito. A sus 39 años el argentino jugará por primera vez en la historia contra Inglaterra.

Con cuatro Mundiales disputados, una Copa del Mundo, dos Copas América, una Finalissima y una carrera repleta de récords que ha ido mejorando en este Mundial, parece difícil encontrar un desafío que Lionel Messi todavía no haya afrontado. Sin embargo, el duelo de semifinales frente a Inglaterra le permitirá tachar otro pendiente de su extensa trayectoria: será la primera vez que se enfrente oficialmente a la selección inglesa.

El capitán argentino, que continúa siendo la gran referencia del equipo dirigido por Lionel Scaloni, nunca tuvo la oportunidad de medirse con Inglaterra en un partido de selecciones absolutas. Ni en Mundiales, ni en Copa América, ni en amistosos coincidieron los caminos de ambos equipos durante la etapa de Messi con la Albiceleste.

Enfrente estará una Inglaterra que ha sido una de las grandes sorpresas del torneo. Antes de que comenzara el Mundial, pocos la situaban entre las principales candidatas al título, pero el conjunto inglés ha ido creciendo con el paso de los partidos hasta colarse entre los cuatro mejores. Ahora tendrá la oportunidad de medir su nivel frente a la vigente campeona del mundo.

Ahora, el destino les cruza por primera vez en uno de los escenarios más importantes posibles: unas semifinales del Mundial, con un posible pase a la final.

Un duelo con mucha historia

Más allá del presente de ambas selecciones, el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra siempre despierta una atención especial por los antecedentes históricos que existen entre ambos países en el fútbol.

Es imposible hablar o leer una noticia sobre estos dos equipos y no recordar el Mundial de México de 1986. Aquella tarde que quedó grabada para siempre gracias a Diego Armando Maradona, que firmó dos de los goles más famosos de la historia del fútbol: la denominada "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", considerado por muchos como la mejor anotación en una Copa del Mundo.

Desde entonces, cada enfrentamiento entre argentinos e ingleses ha estado rodeado de una enorme carga simbólica y deportiva, convirtiéndose en uno de los partidos con mayor repercusión internacional.

Ahora no será Maradona, sino Messi el que firme la historia.

No deja de ser una curiosidad que uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos nunca se haya enfrentado a Inglaterra con la selección absoluta. Este dato cambiará este miércoles, cuando Messi salte al campo sabiendo que, además de buscar otra final mundialista, tendrá delante a un rival al que todavía no había podido medirse con la camiseta argentina.