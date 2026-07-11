Sentida y dolorosa petición para la previa entre Francia y España del Mundial

El alcalde de Niza, Éric Ciotti, solicitó a la FIFA y a la Federación Francesa de Fútbol que se guarde un minuto de silencio antes del comienzo del encuentro de semifinales entre galos y españoles con motivo del décimo aniversario del atentado yihadista que sufrió la ciudad de Niza donde murieron un total de 86 personas

Francia y España se verán las caras el próximo 14 de julio en la primera de las dos semifinales del Mundial 2026. El encuentro, que coincidirá en fecha con el día de la celebración de la Fiesta Nacional Francesa, también se disputará justo 10 años después del terrible atentado yihadista que sufrió la ciudad gala de Niza y en el que murieron 86 personas.

Precisamente en memoria y como forma de homenaje a todas las víctimas de ese atentado que se vivió en Niza hace ya 10 años, el alcalde la ciudad francesa, Éric Ciotti, ha solicitado tanto a la FIFA como a la Federación Francesa de Fútbol que se guarde un minuto de silencio en la víspera del duelo entre Francia y España.

El recuerdo a las víctimas del atentado de Niza en el partido entre Francia y España

El alcalde Éric Ciotti quiere que la memoria de las 86 víctimas que perdieron la vida en el atentado del 14 de julio de 2016 en Niza siga muy viva. Entre esas 86 víctimas había personas de hasta 19 nacionalidades diferentes y el atentado que les cortó la vida se produjo en el Paseo de los Ingleses de la ciudad mediterránea mientras se celebraba el día de la Fiesta Nacional Francesa. Más concretamente, las víctimas presenciaban los fuegos artificiales típicos para clausurar esta festividad gala.

Niza pide un recuerdo a las 86 víctimas del atentado que conmocionó a Francia

Éric Ciotti pidió un minuto de silencio antes del partido entre Francia y España para constituir el que sería "un homenaje solemne" a las víctimas, a sus familias y a todos los afectados por la tragedia del terrorismo. Además Ciotti apela a que este minuto de silencio serviría para reflejar "la solidaridad de la gran familia del fútbol con las víctimas del terrorismo y sus seres queridos". En el mensaje del alcalde de Niza hacia la FIFA y hacia la Federación Francesa de Fútbol, se comentaba que "mientras Francia dispute su semifinal del Mundial, Niza recordará a sus 86 víctimas".

Imagen de Niza tras el atentado del 14 de julio de 2016

Esta petición desde el alcalde de Niza coincide con el comienzo de los actos del décimo aniversario del atentado yihadista que sufrió Niza. El martes, coincidiendo con la Fiesta Nacional Francesa, el presidente Emmanuel Macron presidirá el homenaje oficial, que culminará a las 22:34, la hora exacta en la que comenzó el ataque, con el encendido de 86 haces de luz, uno por cada una de las personas fallecidas.

Sería ilógico que la FIFA niegue ese minuto de silencio solicitado por Éric Ciotti ya que en la previa del choque entre España y Bélgica, la propia Federación Española de Fútbol, solicitó a la FIFA que se guardase un minuto de silencio por las víctimas del incendio que está sufriendo la provincia de Almería y que ya le ha costado la vida a 12 personas. Ese minuto de silencio fue concedido y el respeto que el público mostró en California estremeció a los presentes.