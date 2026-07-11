Luto en la selección africana por Jayden Adams después de participar en el Mundial 2026

El centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección sudafricana falleció pocas semanas después de participar en el Mundial 2026. El fútbol africano despide a una de sus mayores promesas

El Mundial 2026 se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de Jayden Adams, centrocampista sudafricano de 25 años que recientemente había disputado el Mundial 2026 con la selección de su país. La noticia ha causado una profunda conmoción tanto en Sudáfrica como en el panorama futbolístico internacional, donde el jugador era considerado una de las figuras con mayor prestigio del continente africano.

La muerte del futbolista fue confirmada por la Unión de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU), que expresó su pesar a través de un comunicado en el que destacó el legado deportivo y humano del jugador. Por el momento, las autoridades y el entorno del futbolista no han informado oficialmente sobre las causas de su fallecimiento.

El futbolista venía de completar uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva al representar a Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su selección firmó una actuación histórica al superar la fase de grupos por primera vez y alcanzar las eliminatorias, donde fue eliminada por Canadá. El centrocampista participó en tres partidos del torneo y fue una pieza importante dentro del esquema del seleccionador Hugo Broos.

Una carrera en pleno crecimiento

Nació en Ciudad del Cabo en el 2001. Jayden Adams inició su trayectoria profesional en el Stellenbosch FC, club en el que se formó y dio el salto al fútbol de élite. Su rendimiento le permitió convertirse rápidamente como uno de los jóvenes talentos del campeonato sudafricano gracias a su capacidad para recuperar balones, distribuir el juego y llegar al área rival.

En enero de 2025 dio un paso importante en su carrera al fichar por el Mamelodi Sundowns, considerado uno de los clubes más potentes de África. Allí continuó creciendo hasta convertirse en un habitual tanto en la liga local como en las competiciones continentales, además de abrirse un hueco en la selección absoluta de Sudáfrica.

El fútbol sudafricano, de luto

Tras conocerse la noticia, clubes, compañeros y diferentes personalidades del deporte han mostrado sus condolencias a la familia del futbolista. La Unión de Futbolistas Sudafricanos aseguró que el país pierde "a un futbolista excepcional" y recordó el orgullo con el que Adams defendió siempre la camiseta nacional.

Su fallecimiento supone un duro golpe para el fútbol sudafricano, que veía en él a uno de los referentes de la nueva generación. Con solo 25 años, Jayden Adams deja una trayectoria marcada por un crecimiento constante y por haber representado a su país en la mayor competición futbolística del planeta.

Mientras continúan las muestras de cariño y respeto, el mundo del fútbol despide a un jugador que aún tenía una larga carrera por delante y cuyo recuerdo permanecerá ligado a uno de los capítulos más importantes de la historia reciente de la selección de Sudáfrica.